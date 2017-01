Merkelová apelovala na vzájomnú solidaritu členských štátov EÚ

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 31. januára (TASR) - Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová urgovala počas dnešnej pracovnej návštevy Švédska v Štokholme konkrétne výsledky v utečeneckej politike Európskej únie a vyzvala jej členské štáty na vzájomnú solidaritu.Stalo sa tak iba krátko pred blížiacim sa neformálnym summitom EÚ, ktorého dejiskom bude 3. februára Malta.Podľa Merkelovej názoru nestačí iba rozprávať, potrebné sú činy., odznelo na tlačovej konferencii v švédskej metropole.Kancelárka sa netajila s nádejami, ktoré spája s vrcholnou schôdzkou na Malte, kde bude jednou z ústredných tém migračná trasa vedúca zo severoafrického pobrežia cez Stredozemné more do Talianska.Merkelová sa domnieva, že sa treba zamyslieť nad možným príspevkom Únie k stabilizácii situácie v Líbyi, kde vládnu chaotické pomery. So severoafrickými štátmi treba podľa nej rokovať, pričom dohoda EÚ-Turecko tu môže poslúžiť ako príklad na uzavretie podobných dokumentov.Angelu Merkelovú prijal dnes v kráľovskom paláci v Štokholme aj švédsky panovník Karol XVI. Gustáv v prítomnosti kráľovnej Silvie.Deň pred summitom Únie na Malte absolvuje Merkelová vo štvrtok ešte krátku návštevu Turecka.