Merkelová bude hľadať spoločnú pôdu s Trumpom, kde to len bude možné

Angela Merkelová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 6. februára (TASR) - Nemecko sa bude snažiť nachádzať s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa spoločnú pôdu "všade, kde to bude možné" - aj napriek rozdielnym názorom na Trumpov zákaz vstupu do USA pre občanov zo siedmich prevažne moslimských krajín. Na tlačovej konferencii v Mníchove to vyhlásila dnes nemecká kancelárka Angela Merkelová.Nemecko je najväčšou ekonomikou Európskej únie. Spojené štáty boli od roku 2015 jeho najväčším jednotlivým obchodným partnerom, pričom nemecký vývoz značne prevažoval nad dovozom z Ameriky. V Berlíne teraz vládnu obavy z možnosti, že Washington začne presadzovať viac protekcionistický prístup.povedala Merkelová novinárom. Zdôraznila tiež dôležitosť NATO a uznala, že Nemecko "musí urobiť viac v oblasti obrany".Exprezident USA Barack Obama počas pôsobenia v Bielom dome takisto vyvíjal tlak na európskych spojencov NATO, aby zvýšili svoje výdavky na obranu, "ale teraz to ešte viac získava na dôležitosti", dodala Merkelová.povedala Merkelová na adresu Trumpovej administratívy. "Ale je v záujme Nemecka, aby sme my z našej strany posilnili spoločný základ tam, kde je to len možné - od spolupráce tajných služieb až po otázky obrany. A samozrejme, je tu aj fakt, že Spojené štáty sú najväčším obchodným partnerom Nemecka," spresnila kancelárka.Trump označil v minulosti NATO za "zastaranú" organizáciu. Avšak Biely dom po rozhovore oboch lídrov spred týždňa uviedol, že Trump aj Merkelová sa zhodli, že NATO má pre transatlantické vzťahy "zásadný význam".Merkelová kritizovala imigračné obmedzenia zavedené Trumpom, ale inak sa zdržala komentárov o novej americkej administratíve.Na otázku, či nemecké spoločnosti a banky bude treba chrániť pred prípadnými americkými protekcionistickými opatreniami, Merkelová odpovedala:uviedla Merkelová a zdôraznila svoju oddanosť multilateralizmu a obchodným dohodám.