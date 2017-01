Merkelová by mala v sobotu telefonovať s Trumpom

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Berlín 27. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová by mala túto sobotu telefonicky hovoriť s novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ich rozhovor by sa mal sústrediť na problematiku Ruska. Agentúru Reuters o tom informoval dobre oboznámený zdroj.Zdroj neuviedol, či predmetom rokovania bude aj zrušenie sankcií, uvalených Západom na Rusko v reakcii na jeho zasahovanie do vývoja na Ukrajine. Túto tému ako možnú pripúšťali správy z USA, ktoré sa objavili v noci nadnes.Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoj zdroj napísala, že ak by aj Washington pristúpil k zrušeniu sankcií uvalených na Rusko, EÚ ho nemusí nasledovať, keďže európske sankcie sa viažu na implementáciu mierových dohôd z Minska.V sobotu sa uskutoční aj Trumpov telefonát s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.