Merkelová chce podporovať Tunisanov, ktorí sa vrátia do vlasti

Angela Merkelová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 14. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová navrhuje poskytnúť finančné a vzdelávacie stimuly tým Tunisanom, ktorí sa dobrovoľne vrátia do vlasti. Kancelárka chce aj týmto spôsobom obmedziť množstvo migrantov, ktorí do Nemecka prichádzajú zo severoafrických krajín. Informovala o tom v rámci svojho dnešného stretnutia s tuniským premiérom Júsufom Šáhidom v Berlíne.Merkelová a Šáhid diskutovali o návrhoch, ako zintenzívniť vzdelávacie programy pre Tunisanov a ako zabezpečiť granty pre tých, ktorí sa rozhodnú opustiť Nemecko a začať podnikať vo svojej rodnej krajine. O celej záležitosti sa bude v najbližších dňoch konkrétnejšie diskutovať na úrovni ministrov.Merkelová tiež oznámila, že v nadchádzajúcich týždňoch plánuje navštíviť Tunisko.Ešte cez víkend prišla nemecká kancelárka s myšlienkou vybudovať v severnej Afrike utečenecký tábor, ktorý by mohol pomôcť zastaviť prílev utečencov do Európy.Šáhid však v rozhovore pre nemecký denník Bild, ktorý predchádzal dnešným rokovaniam, vyhlásil, že jeho krajina nemá dostatočné kapacity pre takéto zariadenie.Merkelová na tlačovej konferencii vyhlásila, že so Šáhidom o tejto záležitosti nediskutovali. Zároveň zdôraznila, že Tunisko nie je - na rozdiel od susednej Líbye - kľúčovou krajinou pre tranzit migrantov.