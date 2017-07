Merkelová je otvorená myšlienke na vytvorenie aj rozpočtu eurozóny

Na snímke sú francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 13. júla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová je otvorená myšlienke na vytvorenie ministerstva financií (MF) a rozpočtu eurozóny, ako to navrhol francúzsky prezident Emmanuel Macron.povedala Merkelová v Paríži po skončení rokovaní s Macronom.povedala nemecká kancelárka na spoločnej tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom.dodala.Spoločný rozpočet aj ministerstvo financií eurozóny by si vyžadovali zmeny v zmluvách Európskej únie (EÚ).Merkelová dnes zároveň uviedla, že dôležité reformy budú musieť počkať až do septembrových volieb v Nemecku, v ktorých sa očakáva víťazstvo jej Kresťansko-demokratickej únie (CDU). 'povedala.Francúzska a nemecká vláda sa dnes stretli v Paríži na spoločnom zasadaní. Obidve najväčšie ekonomiky eurozóny totiž uvažujú o harmonizácii svojich daňových systémov, keďže v rámci celej menovej únie sa v tomto bode nedarí dosiahnuť pokrok.Obe krajiny sa tiež chystajú vytvoriť fond na financovanie digitálnych investícií vo výške 1 miliardy eur. Uviedol v rozhovore pre regionálne noviny L'Ouest France prezident Macron. Existujú aj plány na podporu výskumu a vývoja nanotechnológií a batérií, povedal.Ale skutočný pokrok na ceste k ekonomickej integrácii bude možné dosiahnuť len vtedy, ak sa obe krajiny dohodnú na konkrétnych krokoch smerom k harmonizácii firemných daní.Francúzsko a Nemecko už dlhšie presadzujú konvergenciu spôsobu, akým sa vypočítajú dane v eurozóne, ale dosiahli len malý pokrok, dokonca aj medzi sebou.Nemecký denník Handelsblatt napísal, že ministri financií z obidvoch krajín predstavia v polovici septembra tzv. cestovnú mapu harmonizácie firemných daní. A v decembri by chceli plán na ich zosúladenie dokončiť, aby ho mohli na budúci rok schváliť, napísal Handelsblatt s odvolaním sa na zdroje, ktoré sa zúčastňujú na rokovaniach.