Merkelová možno vyhrá svoje štvrté voľby. Aj bez Twitteru

Berlín 22. septembra (TASR) - Angela Merkelová bude zrejme poslednou "netvítujúcou" nemeckou kancelárkou, konštatuje dnes agentúra DPA pred nedeľňajšími voľbami, v ktorých má politička veľkú šancu zvíťaziť už štvrtý raz po sebe.Pokým väčšina aktérov na nemeckej politickej scéne si s obľubou ráta, koľko má na sociálnej sieti sledovateľov, Merkelová je poslednou líderkou zo skupiny priemyselne najrozvinutejších krajín G7, ktorá ešte nemá účet na Twitteri.Niektorí to pokladajú za čudné. Merkelová by totiž bola s prehľadom najpopulárnejšou nemeckou političkou na tejto sociálnej sieti, vyplýva z výskumu agentúry YouGov z roku 2016. Namiesto toho ju reprezentuje jej hovorca Steffen Seibert (@RegSprecher).Jeho účet sa teší priemernému počtu 830.000 sledovateľov, čo ho radí niekde medzi britskú premiérku Theresu Mayovú (380.000) a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona (1,9 milióna). Seibertove tvíty väčšinou ponúkajú zábery a citáty z tlačových konferencií a občas aj oficiálnu reakciu na významné svetové udalosti. Avšak účet stále pôsobí len ako účet hovorcu - veď ním aj je.Na rozdiel od jasne osobných účtov iných svetových lídrov má z toho Seibertovho málokto dojem, že ide o slová, ktoré vyťukala sama Merkelová." hovorí John H. Parmalee, autor štúdie Politika a twitterová revolúcia, ktorá sa zaoberá ďalekosiahlym vplyvom Twitteru na politické voľby po celom svete.tvrdí Parmalee.Práve preto bolo viac ako 90 percent svetových demokratických lídrov nejakou formou prítomných na Twitteri od roku 2015, vyplýva z údajov konzultačnej spoločnosti Digital Daya.Napriek tomu je Nemecko jedným z iba troch členov NATO a troch členov skupiny G20 bez tvítujúceho štátnika - a to v čase vrcholiaceho volebného obdobia.Tak prečo sa vlastne Merkelová na ten Twitter neprihlási? Aj keď často hovorí o potrebe "digitálneho pokroku" v Nemecku, sama sa veľmi nezblížila s novými technológiami. Vyslúžila si dokonca posmech, keď ešte v roku 2013 označovala internet za "novú oblasť".Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa medzitým nechal na oficiálnom prezidentskom portréte vyfotiť nie s jedným, ale rovno s dvoma smartfónmi.Kancelárka síce nedávno pripustila, že často premýšľa, či sa na Twitter predsa len neprihlási, ale došla k záveru, že by to bolo príliš namáhavé.uviedla tento týždeň pre mediálnu skupinu RND.Aj keď by mala problémy so sledovaním účtu, mohla by sa obrátiť na osemčlenný tím, ktorý už zverejňuje fotky a citáty pre takmer tri milióny sledovateľov na Facebooku a Instagrame. Nesie to však so sebou aj isté riziko, ako sa ukázalo nedávno, keď sa na Merkelovej oficiálnom instagramovom účte zjavila fotografia veľmi mužsky vyzerajúcej ruky držiacej pred úradom kancelárky kornútok so zmrzlinou.napísal jeden z jej zmätených sledovateľov.Merkelová je tiež známa svojimi opatrnými vyjadreniami. Keby bola na Twitteri, bolo by pre ňu oveľa ťažšie zostať dlhší čas strategicky ticho.Jej hlavný rival vo voľbách - sociálny demokrat Martin Schulz - pravidelne na Twitteri kritizuje svojich oponentov a snaží sa vyprovokovať od kancelárky nejakú reakciu." znie typický Schulzov tvít. V prieskumoch možno zaostáva, ale v Nemecku je na tejto sociálnej sieti najpopulárnejší.Merkelovú možno straší aj predstava, že by na Twitteri musela odpovedať na tvíty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten rád zaťahuje politikov a celebrity do tvítových súbojov a doteraz nemohol priamo adresovať kancelárke žiadny zo svojich komentárov o nemeckom obchodnom deficite, imigrácii alebo príspevkoch do NATO.Twitter môže byť rozhodujúcim volebným bojiskom v USA, ale v Nemecku doteraz nezabránil Merkelovej v stabilnej vedúcej pozícii v prieskumoch. Nech už sú akékoľvek dôvody, prečo sa tejto sociálnej sieti vyhýba, vládna hovorkyňa ubezpečila agentúru DPA, že kancelárka nemá stále "žiadne plány" zriadiť si v dohľadnom čase účet.