Merkelová na mítingu hovorila o potrebe posilňovať európsku jednotu

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová otvorila dnes záverečnú fázu svojej predvolebnej kampane vystúpením v meste Dortmund na západe krajiny, kde poukázala na úlohu Nemecka v Európskej únii, ktorú označila zaNa zhromaždení tzv. zamestnaneckého krídla Kresťanskodemokratickej únie (CDU) stranícka líderka vyhlásila, žeV súvislosti s terajšími medzinárodnými krízami sa Merkelová vyjadrila proti nacionalizmu a za väčšiu európsku jednotu, pričom upozornila, že posilňovanie Európy je v záujme mieru, blahobytu a presadzovania západných hodnôt.Kancelárka pred zhruba 800 poslucháčmi prisľúbila, že CDU pod jej vedením nebude nikdy spochybňovať EÚ, ktorú považuje zaMerkelová sa v dnešnom vystúpení zamerala taktiež na výsledky svojho dlhoročného pôsobenia na čele nemeckej spolkovej vlády a poukázala na dosiahnutý hospodársky rast a prosperitu. Uviedla, že od roku 2005, keď bola prvýkrát zvolená do funkcie, nezamestnanosť v Nemecku poklesla na najnižšiu úroveň od opätovného zjednotenia krajiny. Vyjadrila tiež nádej, že do roku 2025 sa podarí dosiahnuť plnú zamestnanosť.Merkelovej konzervatívny blok, ktorý tvorí CDU a sesterská Kresťansko-sociálna únia v Bavorsku (CSU), má v aktuálnych prieskumoch preferencií viac ako 15-percentný náskok pred konkurenčnou Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD). Voľby do Spolkového snemu sa budú konať 24. septembra.