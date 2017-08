Merkelová neľutuje svoje rozhodnutie otvoriť hranice pre migrantov

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová neľutuje svoje rozhodnutie z roku 2015, keď otvorila hranice svojej krajiny pre státisíce migrantov. Kancelárka to uviedla pre dnešné vydanie novín Welt am Sonntag. Zároveň odmietla, že sa touto politikou dopustila akýchkoľvek pochybení.Príchod zhruba milióna sýrskych a irackých migrantov do Nemecka za uplynulé dva roky totiž vyvolal v jej konzervatívnej strane CDU ostré rozpory a prispel k poklesu podpory Merkelovej, ktorá sa uchádza v septembrových voľbách o štvrté funkčné obdobie. CDU by podľa najnovších prieskumov voľby vyhrala.vyhlásila Merkelová pre daný nedeľník.Jej politika otvorených dverí však prispela k vzostupu krajne pravicovej strany AfD, ktorá podľa predvolebných odhadov získa v septembrovom hlasovaní približne desať percent.Merkelová, ktorú cituje agentúra Reuters, tvrdí, že nebolo spravodlivé ponechať celé bremeno utečeneckej krízy na Grécku a Taliansku len preto, že sú tzv. nárazníkovými krajinami. Kancelárka dodala, že neprestane vyvíjať tlak na spravodlivé prerozdelenie migrantov po všetkých členských štátoch EÚ.