Merkelová: Nemecko dlho vedelo, že patrí medzi terče teroristov

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľudia v blízkosti miesta činu, kde utečenec v kamióne 19. decembra 2016 pozrážal dav ľudí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 22. decembra (TASR) - Nemecko teoreticky už dlho vedelo, že patrí medzi terče islamistického terorizmu; je to však čosi iné, keď skutočne dôjde k útoku ako 19. decembra v Berlíne. Uviedla to dnes nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá dnes v spoločnosti ministrov vnútra a spravodlivosti Thomasa de Maiziera a Heika Maasa navštívila Spolkový kriminálny úrad (BKA) v nemeckom hlavnom meste.Podľa Merkelovej sú myšlienky všetkých zainteresovaných teraz s príbuznými obetí a zranených ležiacich v nemocniciach. "," zdôraznila Merkelová.Súčasne vyjadrila nádej, že sa hľadaného podozrivého podarí zadržať už v krátkom čase.Šéfka spolkovej vlády nezabudla oceniť vysokoprofesionálnu prácu spolupracovníkov Spolkového kriminálneho úradu a podčiarkla, že bola v uplynulých dňoch veľmi hrdá na veľmi uvážlivú reakciu značného počtu ľudí na súčasnú situáciu.Angela Merkelová vyzdvihla aj fungujúcu medzinárodnú spoluprácu konštatujúc:Thomas de Maiziere potvrdil, že sa odtlačky prstov hľadaného podozrivého Tunisana Anisa Amriho našli na kabínke kamióna, ktorý vrazil do návštevníkov jedného z berlínskych vianočných trhov. Dodal, že sa objavili aj iné indície naznačujúce, že hľadaný podozrivý je skutočne páchateľom útoku v Berlíne.Kancelárka a dvaja ministri jej kabinetu sa v sídle BKA informovali o stave vyšetrovania útoku, ktorý si vyžiadal 12 životov a najmenej 48 zranených.