Merkelová podľa prieskumov zvíťazila v televíznom dueli nad Schulzom

Súčasná premiérka Angela Merkelová počas prvej a jedinej predvolebnej televíznej debate, v ktorej sa stretla so svojím vyzývateľom sociálnym demokratom Martinom Schulzom pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 24. septembra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 4. septembra (TASR) - Úradujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová (CDU/CSU) podľa prieskumov televízií ARD a ZDF zvíťazila v nedeľnom televíznom dueli proti svojmu hlavnému volebnému vyzývateľovi Martinovi Schulzovi (SPD).V prieskume televízie ARD až 55 percent respondentov prisúdilo víťazstvo Merkelovej. Iba 35 percent vnímalo Schulzov výkon ako presvedčivejší, 10 percent respondentov bolo nerozhodnutých.Druhý nemecký kanál mal tesnejšie výsledky, avšak aj tu zvíťazila Merkelová v pomere 32 percent ku 29 percentám. Až 39 percent respondentov sa však nevedelo rozhodnúť.Podľa agentúry DPA Schulz v debate potvrdil svoje výborné rečnícke schopnosti a Merkelovú viackrát zatlačil do defenzívy. Jeho tón bol vyvážený - nie príliš agresívny, avšak sebavedomý a vyvolávajúci dojem odbornosti.Jeho poradcami pre vystupovanie na verejnosti sú niekdajší dôverník exkancelára Gerharda Schrödera (SPD) a bývalý zástupca šéfredaktora bulvárneho denníka Bild Béla Anda a tiež rakúsky mediálny konzultant Markus Peichl. Práve s Peichlom Schulz ešte v sobotu osobitne trénoval na nedeľný televízny duel - jediný pred parlamentnými voľbami 24. septembra.Napriek dlhoročným skúsenostiam na čele nemeckej politiky Merkelová pred debatou taktiež podstúpila rečnícky tréning, uviedli pre DPA zdroje z CDU.Denník Süddeutsche Zeitung na svojej internetovej stránke po debate komentoval, že aj keď je Schulz oveľa lepším rečníkom než Merkelová, v tomto dueli to nestačilo.napísal mníchovský denník.Merkelovej podľa novín pomohol aj moderátor, ktorý ju oveľa menej prerušoval.zhodnotil denník Süddeutsche Zeitung.Berlínsky denník Die Welt napísal, že Merkelová tento nie príliš oslnivý duel vyhrala, a to napriek slušnému Schulzovmu štartu. Sociálny demokrat totiž v priebehu debaty stratil dych a sotva dokázal presvedčiť nerozhodnutého voliča, že práve jemu má zveriť do rúk osud Nemecka v týchto neistých časoch, skomentoval Die Welt.