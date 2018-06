Merkelová podporuje investičný rozpočet eurozóny a menový fond EÚ

Na archívnej snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 3. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa prvýkrát vyjadrila k reforme eurozóny a v rozhovore pre Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zareagovala na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý podporuje posilnenie eurozóny.Investičný rozpočet eurozóny sa podľa kancelárky bude pohybovať v dvojcifernej miliardovej hodnote. Bude sa zavádzať postupne a jeho účinnosť sa následne zanalyzuje. Merkelová však neuviedla, či tento rozpočet sa pripojí k riadnemu rozpočtu EÚ alebo zaň podľa Macronových predstáv budú zodpovedať ministri financií eurozóny. Kancelárka podporuje myšlienku, aby takýto rozpočet pomohol zmierniť ekonomické rozdiely v rámci eurozóny.Merkelová predstavila koncept európskeho menového fondu, ktorý by mal vzniknúť zo stabilizačného mechanizmu ESM. Okrem iného navrhla, aby krátkodobými úvermi pomáhal krajinám, ktoré sa pre vonkajšie okolnosti dostanú do problémov.zdôraznila Merkelová.Kancelárka chce ukončenie rokovaní pre finančný rámec EÚ na roky 2021 až 2027 ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v máji 2019.zdôraznila.