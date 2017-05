Merkelová pohrozila stiahnutím nemeckých vojakov z tureckej základne

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. mája (TASR) – Stiahnutím nemeckých vojakov zo základne Incirlik dnes pohrozila nemecká kancelárka Angela Merkelová v prípade, že Turecko naň nepustí poslancov nemeckého parlamentu. Povedala to pri príchode na summit NATO, kde sa plánuje stretnúť s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.Ankara minulý týždeň bez oficiálneho odôvodnenia odmietla žiadosť nemeckých poslancov o návštevu približne 270 nemeckých vojakov pôsobiacich v rámci koalície proti tzv. Islamskému štátu (IS) na základni Incirlik ležiacej na juhu Turecka. Nemeckí vojaci sú tam na podpornej misii a majú za úlohu letecký prieskum a dopĺňanie paliva pre lietadlá.Odmietnutie rozhnevalo Nemecko a zvýšilo pravdepodobnosť, že presunie svoje prieskumné a tankovacie lietadlá spolu s obslužným personálom do iného štátu. Berlín podozrieva Ankaru, že sa mu takto pomstila za udelenie politického azylu viacerým tureckým vojakom po čistkách, ktoré sa v Turecku rozpútali po vlaňajšom neúspešnom pokuse o prevrat.