Merkelová pôjde vo februári do Turecka. Vzťahy medzi štátmi sú napäté

Istanbul 26. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Markelová navštívi 2. februára Turecko. Informovala o tom tlačová agentúra Anadolu s odvolaním sa na dnešné oznámenie tureckého ministerstva zahraničných vecí.Merkelovej predchádzajúce cesty do krajiny sa zameriavali na dohodu o migrácii medzi Európskou úniou a Ankarou, ktorej cieľom je zastaviť prúdy utečencov do únie.Kancelárkina návšteva sa uskutoční v čase nového napätia medzi oboma krajinami, spôsobeného kauzou okolo tureckého novinára Cana Dündara, ktorý žije v Nemecku a tento týždeň bol pozvaný na recepciu ministerstva spravodlivosti v Berlíne.Dündar je ostrým kritikom tureckej vlády a vo vlasti ho odsúdili za zverejnenie správy o tureckých dodávkach zbraní sýrskym povstalcom. Tento článok rozhneval prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.Hovorca tureckého ministerstva zahraničných vecí Hüseyin Müftüoglu označil Dündarovo pozvanie zaMedzi Tureckom a Nemeckom vládnu v poslednom období zhoršené vzťahy aj pre rezolúciu nemeckého parlamentu, ktorá označila zabíjanie Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu, avšak napätie vyvoláva tiež kauza okolo nemeckého komika Jana Böhmermanna, ktorý urazil Erdogana v satirickej básni plnej nadávok.Nemecká líderka, ktorá sa tento rok bude uchádzať o znovuzvolenie, naposledy navštívila Turecko vlani v máji, keď prišla na summit OSN o humanitárnych záležitostiach. V apríli navštívila utečenecký tábor pre Sýrčanov na juhu krajiny. Dva mesiace predtým bola v tureckej metropole Ankara.Od jej poslednej návštevy zažilo Turecko nevydarený pokus o prevrat namierený proti prezidentovi Erdoganovi a intenzívne vládne prenasledovanie údajných podporovateľov prevratu aj opozičných skupín, vrátane médií.Do Ankary pricestuje v sobotu 28. januára predsedníčka britskej vlády Theresa Mayová. Bude to jej prvá cesta v úrade premiérky do Turecka.