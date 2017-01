Merkelová považuje Trumpove imigračné nariadenia za nesprávne

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 29. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová považuje rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázať vstup do USA utečencom a občanom niekoľkých väčšinovo moslimských krajín za jednoznačne nesprávne. Vyhlásil to dnes v Berlíne jej hovorca Steffen Seibert.povedal Seibert. Nemecká vláda chce teraz preveriť, aké následky má takéto opatrenie pre nemeckých štátnych príslušníkov s dvojakým občianstvom, a "prípadne zastupovať ich záujmy vo vzťahu k americkým partnerom".Seibert ďalej uviedol, že Merkelová uvedený krok USA "ľutuje" a tento postoj vyjadrila aj počas sobotňajšieho 45-minútového telefonátu s Trumpom. Novému šéfovi Bieleho domu tiež pripomenula, že všetci signatári ženevskej konvencie o utečencoch sú "povinní" prijímať vojnových utečencov z humanitárnych dôvodov.Sobotňajší telefonát bol očakávaný s napätím, pretože Trump v nedávnom rozhovore označil rozhodnutie nemeckej vlády prijať veľký počet utečencov za "katastrofálnu chybu", a to aj v súvislosti s hrozbou terorizmu.Trump podpísal v piatok výkonné nariadenie, ktorým pozastavil na štyri mesiace americký program prijímania utečencov. Zároveň zakázal na minimálne tri mesiace vstup do USA občanom siedmich prevažne moslimských krajín v záujme ochrany pred terorizmom.