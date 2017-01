Merkelová pricestovala na pracovnú návštevu Švédska

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa stretla so švédskym premiérom Stefan Löfven, 31. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 31. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová pricestovala dnes na pracovnú návštevu Švédska, kde bude rokovať s tamojším premiérom Stefanom Löfvenom o otázkach migrácie, vytváraní pracovných miest a odchode Británie z Európskej únie. Na štokholmskom letisku ju privítal minister pre podnikanie a inovácie Mikael Damberg.Merkelovej prvou zastávkou však bol kráľovský palác, kde sa stretla so švédskym kráľom Karolom XVI. Gustávom a kráľovnou Silviou, ktorá pochádza z Nemecka. Kancelárka neskôr absolvuje rozhovory s Löfvenom.uviedol Löfven pred príchodom Merkelovej. Zmienil sa o vytváraní pracovných pozícií a ekonomickom raste, ako aj o bezpečnosti a schopnosti Európskej únie čeliť utečeneckej kríze.V čase, keď sa Británia pripravuje na vystúpenie z Únie, Štokholm začal v rámci eurobloku užšie spolupracovať s Berlínom. Nemecko a Švédsko sú v posledných rokoch hlavnými prijímateľmi migrantov prúdiacich do EÚ.Nemecko je zároveň kľúčovým obchodným partnerom Švédska; z tejto škandinávskej krajiny prúdi do Nemecka približne jedna desatina švédskeho exportu.Merkelová sa spolu s Löfvenom zúčastní aj na semináriNemecká kancelárka zavítala do Švédska naposledy v júni 2014 na pozvanie vtedajšieho ministerského predsedu Fredrika Reinfeldta, ktorý vtedy hostil neformálny minisummit európskych lídrov.