Merkelová: Prijatie vlny migrantov bola humanitárna výnimka

Berlín 29. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes uviedla, že jej rozhodnutie umožniť pred dvoma rokmi státisícom migrantov vstúpiť do Nemecka bola "nie základ dlhodobej stratégie.Na svojej výročnej letnej tlačovej konferencii necelé štyri týždne pred spolkovými parlamentnými voľbami Merkelová zdôraznila, že po tomto rozhodnutí boli podniknuté kroky s cieľom zaistiť, že sa takýto prílev migrantov už nebude opakovať.Podľa kancelárky sú teraz potrebné ďalšie kroky pre dlhodobé riešenia - motivované tým, že "Európania budú môcť žiť v prosperite a bezpečnosti lencitovala ju agentúra DPA.Merkelová sa vo voľbách 24. septembra uchádza o štvrté funkčné obdobie v úrade kancelárky. Jej kresťanskí demokrati (CDU/CSU) majú v súčasnosti približne 13-percentný náskok pred sociálnymi demokratmi (SPD). Migrácia sa pritom znova stáva hlavnou témou kampane.Merkelová využila tlačovú konferenciu na zaujatie prísnejšieho postoja k bezpečnostným opatreniam súvisiacim s migráciou, keď vyzvala Európsku komisiu, aby predĺžila platnosť hraničných kontrol v rámci Únie.dodala s tým, že bude o záležitosti hovoriť s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. EK chce kontroly, zavedené v dôsledku migračnej krízy, postupne ukončiť.V súvislosti so vzťahmi s Ruskom by podľa Merkelovej tejto krajine i Nemecku prospelo, ak by boli sankcie uvalené Európskou úniou voči Moskve zrušené. Musia však ostať v platnosti, kým Rusko nesplní podmienky ich odvolania, uviedla Merkelová so zdôraznením, že sme stále v situácii, kde "Po otázke na spory medzi Bruselom a Varšavou kancelárka reagovala, že berie obavy vyjadrené Európskou komisiou veľmi vážne. "" vyhlásila.Na tlačovej konferencii Merkelová obrátila pozornosť aj na zvyšujúce sa napätie medzi Berlínom a Ankarou s tým, že obe krajiny sú vo "vyhlásila s výzvou, aby Turecko prepustilo nemeckých občanov, ktorých v krajine zadržiavajú, prevažne pre obvinenia z údajných kontaktov s teroristickými skupinami.