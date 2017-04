Merkelová prišla na návštevu Saudskej Arábie. Hlavu zahalenú nemala

Na snímke vľavo nemecká kancelárka Angela Merkelová a vpravo Saudskoarabský kráľ Salmán počas privítania v Džidde 30. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 30. apríla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes príletom do saudskoarabskej Džiddy začala svoju cestu po krajinách Perzského zálivu.Na úvod návštevy Merkelová so saudskoarabskými partnermi podpísala zmluvu, ktorá tamojšiemu vojenskému personálu umožní absolvovať výcvik v Nemecku. Podrobnosti ohľadom počtu vojakov alebo druhu vojska nie sú známe.Obe krajiny súčasne podpísali vyhlásenie o zámere spolupracovať a v oblasti výcviku policajných zložiek. Táto dohoda zahŕňa aj výcvik saudskoarabských príslušníčok pohraničnej stráže nemeckými policajtkami a výcvik v oblasti bezpečnosti v leteckej doprave.Na margo často pertraktovanej témy o predaji nemeckých zbraní do Saudskej Arábie zdroje v kráľovstve uviedli, že krajina nemá záujem o nákup nových zbraní. Export nemeckých zbraní do Saudskej Arábie vyvolával v posledných rokoch pomerne veľkú nevôľu - vzhľadom na správy o nerešpektovaní ľudských práv v Saudskej Arábii a spôsobom, akým táto krajina zasahuje do konfliktu v susednom Jemene.uviedol námestník ministra ekonomiky Muhammad at-Tuwajdžrí pre nemecký magazín Der Spiegel. Dodal, že kráľovstvo momentálne nechce robiť Nemecku problémy, aj keď nové zbrojné dodávky by si želalo.dodal ministerský námestník, ktorý súčasne vyjadril nádej, že Nemecko sa raz stane jedným z najväčších ekonomických partnerov Saudskej Arábie.Merkelovej cieľom počas návštevy v regióne je aj presvedčiť lídrov oblasti, aby zvýšili objem svojej pomoci pre utečencov žijúcich vo svojich krajinách a poskytli humanitárnu pomoc ľuďom utekajúcim z vojnou zasiahnutých, prevažne moslimských krajín regiónu. Agentúra AP pripomenula, že Nemecko poskytlo v posledných rokoch útočisko desiatkam tisíc ľudí zo Sýrie, Iraku a Afganistanu, kde sa odohrávajú vojnové konflikty.AP si všimla, že Merkelová - podobne ako aj iné političky zo Západu - nemala pri prílete do konzervatívneho saudskoarabského kráľovstva zahalenú hlavu.Po ukončení návštevy v Saudskej Arábie Merkelová ešte zavíta do Spojených arabských emirátov.