Merkelová prisľúbila 50 miliónov eur pre utečencov a migrantov

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 11. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová prisľúbila dnes finančnú pomoc do výšky 50 miliónov eur pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM).Obe organizácie môžu tieto peniaze využiť do konca roka pri potláčaní obchodovania s ľuďmi v Stredomorí a taktiež dôvodov, pre ktoré sa migranti vydávajú na cestu do Európy, uvádza agentúra DPA.povedala Merkelová na spoločnej tlačovej konferencii so šéfmi oboch uvedených inštitúcií v Berlíne. Zdôraznila pritom potrebu politickej stability v Líbyi, aby sa mohol zastaviť prílev migrantov do Európy.Generálny riaditeľ IOM William Lacy Swing poďakoval nemeckej kancelárke za jej "z roku 2015, keď otvorila hranice Nemecka pre státisíce migrantov uviaznutých vo viacerých častiach kontinentu.Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi uviedol, že 20-30 percent z ľudí prichádzajúcich v súčasnosti do Európy má nárok na medzinárodnú ochranu, ale pripustil, že medzi migrantmi sú aj mnohí tzv. ekonomickí migranti.Grandi tiež upozornil, že čoraz vyšší počet ľudí prichádzajúcich do juhoeurópskych krajín je z Líbye. Varoval, že táto tranzitná krajina sa čoskoro môže stať hlavnou krajinou pôvodu migrantov vzhľadom na domáci konflikt.