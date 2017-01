Merkelová: Rokovania v normandskom formáte by mali pokračovať

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 30. januára (TASR) - Napriek pretrvávajúcim ťažkostiam by rokovania v normandskom formáte mali pokračovať, vyhlásila dnes nemecká kancelárka Angela Merkelová na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom v Berlíne.citovala nemeckú kancelárku agentúra UNIAN.Merkelová uviedla, že s Porošenkom diskutovali aj o realizácii minských dohôd.konštatovala kancelárka.Zároveň vyjadrila znepokojenie z najnovšej eskalácie násilia v Donbase.varovala Merkelová a citovala z údajov OSN, podľa ktorých si konflikt v Donbase vyžiadal už zhruba 10.000 mŕtvych.dodala kancelárka.Podľa agentúry Ukrinform prezident Porošenko na tlačovej konferencii vyhlásil, že Ukrajina je oddaná minským dohodám. Zdôraznil, že žiadnu alternatívu k nim nevidí.Agentúra UNIAN predtým informovala, že za posledných 24 hodín si najnovšia eskalácia bojov na východe Ukrajiny vyžiadala životy najmenej siedmich vojakov. Ostreľovanie sa obnovilo v nedeľu, a to na viacerých úsekoch frontu, pričom situácia bola zrejme najzložitejšia v oblasti mesta Avdijivka, kde boje o tamojšiu priemyselnú zónu trvali až 19 hodín. Kyjevské vedenie obviňuje proruské sily, že do bojov nasadili aj tanky a raketomety Grad, ktoré majú byť na základe minských dohovorov z roku 2015 stiahnuté z frontovej línie.Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Ich cieľom je urovnať krízu v Donbase.Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Štvorica po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.