Merkelová sa stretla s manželkou novinára väzneného v Turecku

Na archívnej snímke Deniz Yücel. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Istanbul 24. októbra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v utorok v Berlíne stretla s Dilek Mayatürk Yücelovou, manželkou spravodajcu periodika Die Welt Deniza Yücela. Ten má za sebou už osem mesiacov vyšetrovacej väzby v Turecku pre údajné podozrenie z teroristických aktivít bez vznesenia žaloby.Na jednej zo sociálnych sietí o tom informoval hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert.Práve v utorok sa v Istanbule začal proces so šiestimi novinármi, kritikmi súčasnej tureckej vlády, v súvislosti s aférou okolo zverejnenia emailov ministra energetiky Berata Albayraka, zaťa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.Prokuratúra ich viní z teroristických aktivít a zo zverejnenia obsahu emailov, ku ktorým sa vlani dostali hackeri zo skupiny Redhack.Dvaja z obžalovaných sú podozriví aj z telefonických kontaktov s Ilkerom Denizom Yücelom, ktorý je vyšetrovaný v rovnakej súvislosti, avšak oddelene. Vyplýva to z informácií tureckých a nemeckých médií.Právni zástupcovia spravodajcu Die Welt, ktorý je v súčasnosti jedným z najmenej 11 nemeckých občanov väznených v Turecku z politických dôvodov, sa už v súvislosti s jeho pretrvávajúcou vyšetrovacou väzbou obrátili na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu.Ďalší Nemec, aktivista za rešpektovanie ľudských práv Peter Steudtner, by mal byť jedným z 11 obžalovaných v inom procese, ktorý sa začne v stredu v Istanbule.