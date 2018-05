Merkelová sa stretla s Putinom v Soči: Hovoriť mali hlavne o Ukrajine

Na snímke Angela Merkelová a Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soči 18. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová pricestovala v piatok do ruského Soči na rokovania s prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa podľa očakávaní mali zameriavať na pokračujúci konflikt na Ukrajine.Agentúra DPA uviedla, že šéfku nemeckej vlády privítal Putin vo svojom letnom sídle spoločne s premiérom Dmitrijom Medvedevom, pričom jej daroval kyticu bielych kvetov. Ide o prvú návštevu Merkelovej v Rusku za posledný rok.Po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo dovtedy ukrajinský polostrov Krym, sa Merkelová zasadzovala za uvalenie sankcií na Moskvu. Nemecko i napriek tomu nedávno odsúhlasilo rozšírenie plynovodu Severný prúd (Nord Stream), ktorým prúdi zemný plyn z Ruska priamo do Nemecka cez Baltské more, pričom obchádza Ukrajinu. Kyjev proti tomuto projektu protestoval s tým, že oslabuje sankcie voči Rusku.Hovorca Kremľa pred stretnutím podľa agentúry TASS uviedol, že Putin s Merkelovou budú hovoriťSamotný Putin sa na stretnutí vyjadril, že Rusko nemá v úmysle zastaviť dodávky zemného plynu do krajín EÚ cez Ukrajinu ani po rozšírení uvedeného podmorského plynovodu. Dodávky cez Ukrajinu budú podľa neho pokračovať, pokiaľ to bude ekonomicky výhodné, citovala ho agentúra AP.Merkelová zdôraznila, že Ukrajine, pre ktorú sú dôležité príjmy z poplatkov za tranzit ruského plynu, je potrebné poskytnúť príslušné záruky.Podľa Peskova sa mali Putin s Merkelovou venovať aj, teda rozhovormi o riešení konfliktu na Ukrajine, do ktorých sa zapájajú Ukrajina, Rusko, Nemecko a Francúzsko.