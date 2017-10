Merkelová: Som vďačná za to, čo Nemecko dokázalo od roku 1990

Na snímke nemecká kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 3. októbra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyslovila dnes vďačnosť za to, čo jej krajina dosiahla od svojho znovuzjednotenia pred 27 rokmi. Táto skúsenosť by podľa nej mala dať Nemecku "silu" zvládnuť aj prípadné problémy v budúcnosti, informuje agentúra AP.Nemeckí lídri sa dnes zišli v meste Mainz v západnej časti krajiny pri príležitosti osláv Dňa nemeckej jednoty, ktorý je štátnym sviatkom. Nemecko bolo po druhej svetovej vojne rozdelené na kapitalistický západ (Nemecká spolková republika - NSR) a komunistický východ (Nemecká demokratická republika - NDR). Jedinú západnú enklávu na území NDR tvoril bývalý Západný Berlín.Nedávny prieskum verejnej mienky však ukázal, že 55 percent obyvateľov východnej časti krajiny cíti, že uvedené dve časti Nemecka nezrástli dobre, kým v západnej časti Nemecka je tohto názoru 45 percent obyvateľov.Mnoho východných Nemcov uvádza, že sa cítia opustení a ich životné podmienky sa od opätovného zjednotenia krajiny v roku 1990 príliš nezlepšili. Vo východnej časti Nemecka je okrem toho silnejší protiimigračný postoj, a to napriek tomu, že tam žije omnoho nižší počet cudzincov než na západe.Východ trápi najmä slabšia ekonomika, vyššia nezamestnanosť a pokles počtu obyvateľstva, pretože mladí ľudia odchádzajú za lepšími podmienkami do západnej časti krajiny.Nemecko bolo znovuzjednotené 3. októbra 1990, menej než rok po tom, ako 9. novembra 1989 padol Berlínsky múr.