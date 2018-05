Merkelová: SR by mala urobiť všetko pre vyšetrenie vraždy novinára

Na archívnej snímke Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Bratislava 2. mája (TASR) – Nemecko očakáva, že Slovensko urobí všetko preto, aby vyšetrilo vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Po stretnutí s predsedom slovenskej vlády Petrom Pellegrinim to v stredu uviedla nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová.Pellegrini absolvoval štvrtú zahraničnú pracovnú cestu počas úvodných šiestich týždňov vo funkcii. Po nemeckom prezidentovi Frankovi-Walterovi Steinmeierovi ho popoludní prijala aj kancelárka Merkelová. Skonštatovala, že okolnosti, za ktorých prevzal vedenie vlády po Robertovi Ficovi, neboli jednoduché. Myslí si však, že Slovensko robí všetko pre vyšetrenie vraždy novinára Kuciaka.Lídri krajín sa dotkli i možného zainteresovania Slovenska do minuloročného únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Nemecka, na ktorého prevoz mal byť podľa nemeckých médií využitý slovenský vládny špeciál.priblížila na tlačovej konferencii nemecká kancelárka s tým, že informácie potrebujú i v súvislosti so súdnym konaním s jedným z únoscov.V nadväznosti na to Pellegrini odmietol, že by aktuálna reakcia Slovenska, ktorou je predvolanie veľvyslanca Vietnamu na rozhovor, prišla neskoro – desať mesiacov po prevalení kauzy v Nemecku. Vysvetlil, že sa prípadom zaoberal vtedy, keď sa mu dostal na stôl.deklaroval.Predsedovia vlád bilancovali vzájomné vzťahy krajín, okrem bilaterálnych otázok sa dotkli aj viacerých európskych tém. Merkelová ocenila orientáciu Slovenska na Európsku úniu, spoločnú európsku budúcnosť i rovnaké postoje v otázke menovej únie. S Pellegrinim sa rozprávala aj o novom programovacom období, kde má Nemecko podľa jej slov taktiež za cieľ rozvíjať myšlienku kohézie.Spoločnou je i snaha spolupracovať s tretími krajinami pri ochrane vonkajších hraníc EÚ. Rozdielnosť názorov Merkelová konštatovala naopak pri téme migrácie. To označila za dôvod na zotrvanie v kontakte a zbližovanie pohľadov pred júnovým summitom EÚ.Lídri diskutovali aj o plynovode Nordstream 2, ktorého prevádzka sa dotkne okrem Ukrajiny aj Slovenska. Merkelová v tejto súvislosti poďakovala Slovensku za to, že umožňuje spätný tok plynu smerom na Ukrajinu. Hovorilo sa aj o clách, ktoré zavádzajú USA na dovoz hliníka a ocele. Snahou Nemecka pritom je, aby výnimky neboli predlžované iba o mesiac, ale aby boli trvalejšieho charakteru, prezentovala kancelárka.Pellegriniho v Berlíne sprevádzal aj minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).vyhlásil premiér, ktorý poďakoval Merkelovej za iniciovanie memoranda o prehĺbenom dialógu medzi krajinami. Tento rok bude podľa neho predstavený akčný plán, ktorý zadá úlohy expertom v jednotlivých rezortoch.Slovensko ústami Pellegriniho v úrade spolkovej kancelárky deklarovalo svoju proeurópsku orientáciu i to, že si bude plniť záväzky vyplývajúce z členstva v NATO a výrazne zvýši výdavky na obranu v nasledujúcich rokoch.skonštatoval slovenský ministerský predseda.Pellegrini napokon oznámil, že Merkelová prijala jeho pozvanie na návštevu Slovenska. To jej predniesol ako predstaviteľ krajiny, ktorá bude od polovice roka predsedať Vyšehradskej skupine (V4). Návšteva sa uskutoční na jeseň, šéfka nemeckého kabinetu sa zúčastní rokovania krajín Vyšehradskej štvorky vo formáte V4 + Nemecko.