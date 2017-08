Merkelová: Štáty Únie by nemali mať možnosť vykúpiť sa zo záväzkov

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 14. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová je na rozdiel od volebného lídra sociálnych demokratov Martina Schulza proti spájaniu prerozdeľovania utečencov s rozpočtovými otázkami. Vyplýva to z obsahu rozhovoru, ktorý poskytla dnes pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk a televízny spravodajský kanál Phoenix.Podľa vlastných slov nie je šéfka spolkovej vlády a líderka kresťanských demokratov z CDU za to, aby sa jednotlivé členské krajiny mohli jednoducho vykúpiť zo svojich záväzkov.zdôraznila Angela Merkelová.Martin Schulz sa na sklonku júla nechal počuť, že sa solidarita musí znova stať základným princípom Európskej únie. Apeloval pritom na Európu, aby podnikla kroky s cieľom zabrániť zopakovaniu utečeneckej krízy spred dvoch rokov. Súčasne naznačil, že by krajiny, ktoré hovoria "nie" prerozdeľovaniu migrantov, mali tento postoj pocítiť pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov Únie.Merkelová označila značnú disharmóniu medzi členskými krajinami EÚ v tejto otázke za poľutovaniahodnú. Naďalej sa mieni podľa vlastných slov angažovať za spravodlivé prerozdeľovanie.Európa, varovala nemecká kancelárka, nebude môcť žiť v pokoji, ak sa nebude zaoberať susedmi, medzi ktorých patrí aj Afrika. V tejto oblasti EÚ v uplynulých rokoch čo-to premeškala. Medzičasom sa však spolupráca s africkými štátmi veľmi zlepšila. Jej cieľom by malo byť odradiť ľudí od úteku do Európy a predostrieť im alternatívy, vyplynulo z Merkelovej slov.Nemecko sa z krízy spred dvoch rokov poučilo. Téma síce nie je vyriešená, ale mnohé sme usporiadali a upravili, zdôraznila kancelárka.