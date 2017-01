Merkelová trpezlivo čaká na pozvanie od Trumpa

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 23. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová trpezlivo čaká na pozvanie nového prezidenta USA Donalda Trumpa a neznepokojilo ju ani oznámenie, že prvým zahraničným politikom, ktorý sa s ním stretne, bude britská premiérka Theresa Mayová. Vyhlásil to dnes hovorca úradu nemeckej kancelárky Steffen Seibert.uistil novinárov Merkelovej hovorca po otázke, kedy očakáva nemecká vláda pozvanie na rokovania s Trumpom. Seibert dodal, že Berlín už nadviazal všetky potrebné kontakty v tejto počiatočnej fáze fungovania novej americkej vládyHovorca ďalej odmietol, že by nemecká strana mohla byťz toho, že Mayová bude prvým vysokopostaveným politikom z Európskej únie, ktorý bude hovoriť s Trumpom od jeho nastúpenia do úradu. Mayová vycestuje do Bieleho domu v piatok.Washington a Londýn mali vždy blízke vzťahy, zdôraznil Merkelovej hovorca. Mayová chce s Trumpom hovoriť o americko-britskej obchodnej zmluve, pričom ide o súčasť rokovaní súvisiacich s napĺňaním rozhodnutia Spojeného kráľovstva o vystúpení z EÚ, dodal Seibert.