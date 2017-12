Merkelová v novoročnom príhovore vyzve Nemcov na väčšiu súdržnosť

Na archívnej snímke nemecká kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 31. decembra (TASR) - Občania Nemecka by mali preukazovať väčšiu súdržnosť a rešpekt, pokiaľ sa zapájajú do politických debát o svojej krajine, ktorá už dávno nebola rozdelená do takej miery, ako je tomu v súčasnosti. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to uvádza vo svojom novoročnom príhovore, ktorý má televízia odvysielať už v nedeľu večer.Podľa vyjadrení citovaných v predstihu agentúrou DPA majú mnohí ľudia obavy o súdržnosť nemeckej spoločnosti apovedala Merkelová.Kancelárka vníma ako súčasť nemeckej reality nielen strach a pochybnosti, ale aj úspech a dôveru, pričom považuje za potrebné vytvoriť predpoklady na to, aby sa krajine darilo aj v najbližších desiatich či pätnástich rokoch. Spomína pritom zaistenie pracovných miest, digitalizáciu, zníženie finančného zaťaženia rodín či vytvorenie rovnocenných životných podmienok v meste a na vidieku.pokračuje Merkelová.Súdržnosť je podľa nemeckej kancelárky aj európskou témou a Európania musia svoje hodnotyMerkelová, ktorá v súčasnosti vedie prechodnú vládu po tom, ako septembrové voľby do spolkového parlamentu vyústili do politického patu, využila novoročný príhovor aj ako príležitosť na ubezpečenie Nemcov, že chce vytvoriť stabilnú vládu v najskoršom možnom termíne. "Pretože svet na nás nepočká," konštatuje ohľadne viaznucich rokovaní o možnej podobe budúcej vládnej koalície.Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), vládnuca doposiaľ s Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) pod vedením Merkelovej, zvažuje v súčasnosti ponuku na obnovenie tzv. veľkej koalície, hoci spočiatku takúto možnosť odmietala vzhľadom volebné straty. DPA v tejto súvislosti pripomína, že otázka, či kancelárka vystúpi s takýmto príhovorom aj o rok, je zatiaľ "úplne otvorená".