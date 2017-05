Merkelová: Víťazstvo Macrona by ma potešilo,je to proeurópsky kandidát

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Berlín 3. mája (TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová by privítala víťazstvo Emmanuela Macrona v nedeľňajšom druhom kole francúzskych prezidentských volieb. Povedala to v rozhovore pre denník Berliner Zeitung, v ktorom označila Macrona kandidáta reprezentujúceho proeurópsku politiku.Podľa Merkelovej je líder hnutia Vpred! "naklonený proeurópskej politike". Pre nemeckú tlač uviedla, že s ním prišla do kontaktu ešte v časoch, keď bol poradcom aktuálneho francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda. Nemecká kancelárka prijala Macrona na návšteve v Berlíne v marci už ako prezidentského kandidáta, pripomenul francúzsky denník Le Figaro.vyjadrila sa Merkelová o Macronovi. V rozhovore tiež uviedla, že jeho víťazstvo by bolo kladným signálom pre "centristov", medzi ktorých sa sama zaraďuje. Triumf Macrona by mohol kancelárke pomôcť pri septembrových nemeckých parlamentných voľbách.Analytik Martin Michelot v aprílovom rozhovore pre TASR poukázal na to, že Macron ako prvý kandidát navrhuje namiesto konfrontačného vzťahu s Nemeckom hľadanie kompromisov. Pripomenul, že Nicolas Sarkozy pred desiatimi rokmi aj Hollande pred piatimi rokmi vyhrali na základe návrhu zásadnej zmeny vzťahov s Nemeckom a chceli, aby Francúzsko prebralo vedenie eurozóny i pozíciu lídra EÚ. Nemecko-francúzske vzťahy analytik označil za dlhodobú spornú tému prezidentských volieb.Macronovou súperkou v nedeľňajšom druhom prezidentských kole volieb bude Marine Le Penová, ktorá presadzuje odchod z eurozóny i EÚ. Prieskumy prajú Macronovi.