Merkelová vylúčila zavedenie stropu pre počty utečencov

Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 6. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes vylúčila, že v prípade svojho víťazstva v septembrových parlamentných voľbách zavedie strop pre počet utečencov, ktorí budú môcť vstúpiť do Nemecka.povedala Merkelová po tom, čo jej konzervatívny politický blok CDU/CSU nedokázal preklenúť rozdiely v názore na zavedenie limitu, ktorý by pomohol obmedziť a kontrolovať počet utečencov vstupujúcich do Nemecka.Napriek týmto názorovým rozdielom sa dnes predsedníctvo strán únie CDU/CSU na spoločnom zasadnutí v Mníchove dohodlo, že ich oficiálnou kandidátkou na post nemeckého kancelára pred septembrovými voľbami bude už štvrtýkrát súčasná kancelárka Merkelová.Podľa agentúry DPA sa obe strany rozhodli Merkelovú rýchlo podporiť najmä pod vplyvom rastúcej popularity kandidáta Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martina Schulza.Schulz je ako bývalý predseda Európskeho parlamentu známou postavou na európskej politickej scéne, avšak doma v Nemecku až taký známy nie je, čo mu podľa viacerých analytikov dodáva na príťažlivosti.Merkelovú jej domovská CDU podporila už na svojom decembrovom zjazde, ale CSU jej vyslovila podporu až na dnešnom spoločnom stretnutí v Mníchove.Predseda CSU a bavorský premiér Horst Seehofer totiž Merkelovú viackrát kritizoval za jej imigračnú politiku po tom, ako Nemecko v septembri 2015 otvorilo svoje hranice a do krajiny začali prúdiť státisíce žiadateľov o azyl.