Merkelová vyzvala Erdogana, aby rešpektoval slobodu prejavu

Na snímke vpravo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a nemecká kancelárka Angela Merkelová (vľavo) . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 2. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala dnes tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby rešpektoval slobodu prejavu. Reagovala tak na situáciu po vlaňajšom zmarenom pokuse o štátny prevrat v Turecku.Merkelová počas svojej prvej návštevy Turecka od neúspešného prevratu z júla 2016 novinárom v metropole Ankara povedala, že s Erdoganom diskutovala o spoločných záujmoch v boji proti terorizmu. Sľúbila, že podporí tureckého premiéra pri hľadaní pôvodcov vojenskej vzbury. Zdôraznila však, že sloboda prejavu a politická rôznorodosť by nemali byť terčom postihu.povedala.Merkelová zároveň žiada, aby Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) poslala svojich pozorovateľov do Turecka, kde by dohliadali na nadchádzajúce referendum o rozšírení prezidentských právomocí.Nemecko už skôr vyjadrilo obavy z opatrení tureckej vlády, ktoré po neúspešnom puči zasiahli demokratickú opozíciu a novinársku obec.V Turecku doposiaľ platí výnimočný stav, ktorý dáva bezpečnostným zložkám širšie právomoci. Úrady dosiaľ zakázali okolo 130 novín, televíznych a rozhlasových staníc a ďalších médií. Vláda obvinila tieto médiá zo spolupráce s hnutím moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorého Ankara podozrieva zo zosnovania prevratu.Turecké orgány zadržali desaťtisíce ľudí podozrivých zo spojenia s hnutím Fethullaha Gülena, ktorý žije v exile v USA. Viac než 100.000 štátnych zamestnancov tiež prišlo o prácu. Rozsiahle zákroky rozšírili aj na iných oponentov vlády. Vo väzbe je vyše sto novinárov i lídri prokurdskej parlamentnej strany.