Merkelová vyzvala na summite G20 na kompromisy bez vzdávania sa zásad

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 7. júla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala dnes lídrov krajín skupiny G20 na užšiu spoluprácu a ochotu robiť kompromisy. Podľa vlastných slov spolu s miliónmi ďalších ľudí dúfa, že aktuálny summit tohto zoskupenia v Hamburgu prispeje k riešeniu naliehavých problémov vo svete.Merkelová vyjadrila presvedčenie, že všetci účastníci sa o to snažia a budú sa usilovať dosiahnuť "dobré výsledky" - a v tom tomto duchu by mali spolupracovať, zdôraznila v úvodnom vystúpení pracovného obeda hláv vlád a štátov, ktorého témami sú svetový rast a obchod.Kancelárka dodala, že "riešenia môžu byť nájdené len vtedy, ak sme pripravení robiť kompromisy". Súčasne by lídri mali jasne pomenovať, v čom sa ich názory rozchádzajú, a nemali by sa vzdávať svojich zásad.Merkelová poukázala tiež na logo terajšieho summitu G20 v tvare uzla:citovala ju agentúra DPA.