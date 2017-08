Merkelová vyzvala Turecko, aby nezneužívalo medzinárodné organizácie

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Madrid 20. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes uvítala rozhodnutie španielskych úradov, ktoré dnes podmienečne na slobodu prepustili nemeckého spisovateľa tureckého pôvodu Dogana Akhanliho.Akhanli bol zadržaný na základe tureckého podnetu cez Interpol, informovala agentúra DPA. Merkelová dnes v tejto súvislosti vo vysielaní televízie RTL uviedla, že Turecko by nemaloAkhanli, ktorý má nemecké občianstvo, píše o arménskej genocíde, ako aj o stave dodržiavania ľudských práv v Turecku. V Nemecku žije od roku 1991, keď bol nútený z Turecka odísť. Španielske úrady ho zadržali v sobotu počas jeho dovolenky v španielskej Granade, a to na základe tureckého podnetu cez Interpol.Nemecko po Akhanliho zadržaní ešte v sobotu vyzvalo Španielsko, aby ho nevydalo do Turecka.Podľa spisovateľovho advokáta zatiaľ nie je jasné, z čoho je Akhanli vlastne podozrivý. Advokát potvrdil, že španielske úrady dnes Akhanliho podmienečne prepustili na slobodu s tým, že sa musí zdržiavať v Madride.Spisovateľovo podmienečné prepustenie na slobodu dnes ocenil aj nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel, ktorý uviedol, že plne dôveruje španielskemu súdnictvu.dodal Gabriel.Proces extradície, ktorý zvyčajne trvá niekoľko týždňov, je teraz plne v rukách španielskej justície. Ak usúdi, že žiadosť Turecka je oprávnená, posunie záležitosť španielskej vláde.Vzťahy medzi Nemeckom a Tureckom sa neustále zhoršujú po tom, čo nemecký Spolkový snem pred časom označil masové zabíjanie Arménov osmanskými jednotkami za genocídu. Turecko je nástupníckym štátom osmanskej ríše a toto hodnotenie histórie spochybňuje, konštatovala agentúra DPA.Bilaterálne vzťahy medzi oboma krajiny sa ešte viac vystupňovali po neúspešnom pokuse o vojenský prevrat z vlaňajšieho 15. júla, ktorý turecké vedenie pripisuje exilovému duchovnému Fethullahovi Gülenovi a jeho stúpencom. Turecké úrady od prevratu spustili v krajine rozsiahle čistky, ktoré sa týkajú prakticky všetkých sektorov verejného života, čo vyvolalo kritiku medzinárodného spoločenstva.Do väzenia sa takto dostalo aj desať nemeckých občanov, z ktorých niektorí majú dvojaké občianstvo. Medzi nimi je od februára aj novinár Deniz Yücel, spravodajca nemeckého denníka Die Welt.