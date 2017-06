Merkelová začala návštevu Argentíny. Stretnutím s rabínom v synagóge

Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas návštevy synagógy Templo Libertad v argentínskej metropole Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buenos Aires 8. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová začala dnes v Buenos Aires trojdňovú cestu po krajinách Južnej a Strednej Ameriky, v rámci ktorej navštívi popri Argentíne aj Mexiko.Prvým bodom jej programu bola návšteva synagógy Templo Libertad v argentínskej metropole, kde jej rabín Simom Moguilevsky zaželal mnoho zdravia a síl. Súčasne sa poďakoval za podporu nemeckej vlády pri reštaurovaní Walckerovho organu - diela nemeckého majstra z roku 1932. Rabín ďalej konštatoval, že je preňho veľkou cťou privítať v synagóge nemeckú kancelárku ako najdôležitejšiu európsku osobnosť.Židovská komunita v Buenos Aires má v súčasnosti asi 250.000 príslušníkov a je najväčšou v Južnej Amerike.Následne čakal na Angelu Merkelovú politický program.Na rokovaniach s argentínskym prezidentom Mauriciom Macrim by sa štyri týždne pred hamburským summitom krajín G20 malo hovoriť o naliehavých celosvetových problémoch vrátane migrácie, ochrany ovzdušia i svetového obchodu.Analytici s veľkým záujmom očakávajú tlačovú konferenciu oboch štátnikov a osobitne to, do akej miery sa šéfka nemeckej vlády na nej bude profilovať dištancovaním sa od niektorých krokov prezidenta USA Donalda Trumpa.