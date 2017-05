Merkelovej CDU zvýšila svoj náskok pred sociálnymi demokratmi

Nemecká kancelárka a šéfka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 17. mája (TASR) - Konzervatívci nemeckej kancelárky Angely Merkelovej zvýšili svoj náskok pred sociálnymi demokratmi: necelé štyri mesiace pred parlamentnými voľbami nad nimi vedú o 12 percent. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Forsa pre časopis Stern a televíziu RTL.Podpora Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jej sesterskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) vzrástla na 38 percent oproti 36 percentám z minulého týždňa. Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) klesla o 3 percentá na súčasných 26 percent, uviedla dnes agentúra Reuters.Forsa uskutočnila prieskum pred dôležitými nedeľňajšími krajinskými voľbami v Severnom Porýní-Vestfálsku, ktoré vyhrala CDU so ziskom 34,3 percenta hlasov. Je to o osem percent hlasov viac, ako dostala v predchádzajúcich voľbách v roku 2012.Liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorých by CDU preferovala ako koaličného partnera, získali v uvedenom prieskume osempercentnú podporu, čo pre obe strany celkovo predstavuje 46 percent.Potenciálna konkurenčná koalícia SPD, Zelení (7%) a strana Ľavica (8%) by dovedna mala 41-percentnú podporu.Pravicovo-populistickú Alternatívu pre Nemecko (AfD), s ktorou nemieni spolupracovať žiadna z hlavných strán, by podľa prieskumu podporilo sedem percent voličov.Voľby do nemeckého Spolkového snemu sa budú konať 24. septembra. Merkelová, ktorú prvýkrát zvolili za kancelárku v roku 2005, sa v nich bude uchádzať už o štvrtý mandát.