Merkelovej konzervatívci budú rokovať o koalícii s FDP a Zelenými

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Drážďany 7. októbra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes po prvý raz oficiálne oznámila, že jej kresťanskí demokrati budú viesť rozhovory o vytvorení koaličnej vlády s liberálmi zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) a Zelenými.Merkelová priznala, že rokovania budú náročné, no úlohou je podľa nej vytvoriť spoľahlivú vládu.povedala o takejto koalícii vo vystúpení na celonemeckom stretnutí Mladej únie (JU), mládežníckej organizácie konzervatívcov z tzv. Únie CDU/CSU, v Drážďanoch.Uvedené strany by tvorili spojenectvo známe pod názvom "jamajská koalícia", pretože ich tradičné farby - čierna (CDU/CSU), žltá (FDP) a zelená - sa zhodujú s farbami vlajky karibského štátu Jamajka.Jamajská koalícia sa stala pre Merkelovú jedinou možnosťou na vytvorenie väčšinovej vlády po tom, ako Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) po svojom historicky najhoršom výsledku v septembrových voľbách vylúčila pokračovanie doterajšej veľkej koalície s CDU/CSU a ohlásila odchod do opozície, píše agentúra DPA.Aj Merkelovej Kresťanskodemokratická únia (CDU) zaznamenala vo voľbách výrazné straty, spolu so sesterskou bavorskou stranou Kresťansko-sociálna únia (CSU) však zostala najsilnejšou frakciou v nemeckom parlamente. Pre Merkelovú to bude znamenať štvrté funkčné obdobie v úrade spolkovej kancelárky.Šéfka CDU sa po neuspokojivom volebnom výsledku Únie sa pri dnešnom vystúpení po prvý raz od volieb postavila pred široké stranícke publikum. Nemeckí konzervatívci po volebných stratách diskutujú o svojom ďalšom smerovaní.Mládežnícka organizácia CDU a CSU, ktorá má v súčasnosti približne 110.000 členov a označuje sa za najväčšie politické združenie mládeže v Európe, v úvode svojej konferencie v piatok žiadala zvýraznenie konzervatívneho profilu oboch strán i personálne zmeny.Potvrdil do dnes aj predseda JU v Bavorsku Hans Reichhart, ktorý Merkelovú vyzval na úplnú zmenu politického kurzu. Strany CDU/CSU majú podľa neho kompas, ktorý ukazuje stredovým a stredopravicovým smerom.vyhlásil.Merkelová a šéf CSU Horst Seehofer sa stretnú v nedeľu, aby hľadali spoločnú líniu pre rokovania os FDP a Zelenými. Hlavným sporným bodom medzi sesterskými konzervatívnymi stranami je požiadavka CSU na stanovenie hornej hranice počtu prijímaných utečencov v Nemecku.