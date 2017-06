Merkelovej strana smeruje 100 dní pred voľbami k víťazstvu

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. júna (TASR) - Kresťanskodemokratická únia (CDU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej zaznamená pravdepodobne veľké víťazstvo vo voľbách. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu verejnej mienky sto dní pred konaním parlamentných volieb v Nemecku.Prieskum uskutočnený inštitútom Infratest dimap zistil, že CDU by volilo 39 percent opýtaných, pričom Sociálnodemokratickej strane Nemecka (SPD), ktorá je momentálne súčasťou vládnej koalície, by dalo hlas 24 percent respondentov.Práve SPD utrpela v krajinských voľbách vo svojej tradičnej bašte - spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko - v máji veľkú porážku. Agentúra DPA v tejto súvislosti upozornila, že táto skutočnosť postavila do sporného svetla nového straníckeho lídra Martina Schulza. Preferencie strany totiž po Schulzovom vymenovaní prudko vzrástli, vzápätí však začali klesať.Prieskum tiež predpovedá osem percent krajine pravicovej Alternatíve pre Nemecko (AfD), čo by znamenalo, že sa jej prvýkrát podarí dostať do parlamentu.Voľby do Spolkového snemu sa budú konať 24. septembra.