Merkelovej udelili v Belgicku čestný titul, prirovnali ju ku Gándhimu

Nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, druhá zľava, udelili čestný doktorát na dvoch belgických univerzitách, vpravo stojí rektor Katolíckej univerzity v Leuvene Rik Torfs a vľavo rektorka Univerzity v Gente Anne De Paepeová, 12. januára 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. januára (TASR) – Čestný doktorát od dvoch belgických univerzít si dnes prevzala nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá je na neformálnej návšteve Belgicka. V ďakovnej reči podnietila mládež k zvedavosti a otvorenosti svetu. Stretla s belgickým kráľom Filipom a čaká ju večera s premiérom Charlom Michelom.Rektori Katolíckej univerzity v Leuvene a Univerzity v Gente udelili nemeckej kancelárke čestný doktorát zaPri odovzdávaní titulu ju rektori prirovnali k osobnostiam ako Mahatmá Gándhí a Nelson Mandela za jej heslo "My to zvládneme" (Wir schaffen das). Týmto heslom dala najavo ochotu postarať o migrantov prúdiacich do Európy, ale za svoj postoj si vyslúžila aj vlnu kritiky.Merkelová sa v ďakovnej reči zamerala na mládež a vyzvala študentov, aby sa zapojili do programu Erazmus.vyhlásila kancelárka.Pri slávnostnom akte bol prítomný aj belgický premiér Charles Michel, ktorý vyjadril Merkelovej obdiv za jej silu a pevné európske presvedčenie.Po ceremoniáli sa hlava nemeckej vlády stretla s belgickým kráľom Filipom. Potešilo ju, že tentoraz v Bruseli navštevuje aj iné miesta ako sídla európskych inštitúcii. Keďže nejde o oficiálnu návštevu, belgický premiér ju pozval na večeru do reštaurácie v centre mesta.