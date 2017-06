Merkelových konzervatívcov podporujú voliči najviac od septembra 2015

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. júna (TASR) - Nemeckí konzervatívci kancelárky Angely Merkelovej majú podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky podporu 40 percent opýtaných. Ide o najvyššiu mieru podpory potenciálnych voličov od septembra 2015. Vyplýva to z prieskumu, ktorý urobil inštitút Forsa pre nemecký spravodajský týždenník Stern a televíziu RTL.Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD) podporuje naďalej 23 percent opýtaných, zatiaľ čo Zelených by volilo o jedno percent viac - deväť percent respondentov. Pravicovopopulistickej Alternatíve pre Nemecko (AfD) by dalo hlas sedem percent opýtaných.Strana Ľavica stratila v najnovšom prieskume jeden bod a jej podpora u voličov sa pohybuje okolo deviatich percent. Slobodných demokratov (FDP) by volilo sedem percent účastníkov prieskumu, ktorý sa uskutočnil na vzorke 2502 voličov v čase od 19. do 23. júna.Ako konštatovala agentúra Reuters, z prieskumu vyplýva, že Merkelovej kresťanskí demokrati sa teraz tešia najväčšej podpore voličov od septembra 2015. Vtedy totiž ich popularita začala klesať v dôsledku Merkelovej rozhodnutia, že Nemecko prijme tisíce migrantov zväčša z Blízkeho východu a Afganistanu.Inštitút Forsa ďalej informoval, že 52 percent respondentov by podporilo zotrvanie Merkelovej v úrade kancelárky aj na štvrté funkčné obdobie, ak by sa táto funkcia v Nemecku volila priamo. Lídra SPD Martina Schulza by v takomto hlasovaní podporilo 22 percent opýtaných.