Meryl Streep ešte nezavesila herectvo na klinec, zahrá si v seriáli Veľké malé klamstvá

BRATISLAVA 25. januára - Americká herečka Meryl Streep si zahrá v pripravovanej druhej sezóne seriálu Veľké malé klamstvá (2017).

Tretia potvrdená herečka

Šesťdesiatosemročná rodáčka zo Summitu v New Jersey stvárni Mary Louise Wright, matku násilníka Perryho Wrighta, ktorého v prvej sérii stvárnil Alexander Skarsgard, a svokru Celeste Wright v podaní Nicole Kidman.Mary Louise má podľa tvorcov starosti o pohodu svojich vnúčat po smrti ich otca, a preto vycestuje do Monterey, aby získala odpovede na otázky súvisiace s rodinnou tragédiou.Streep je treťou potvrdenou herečkou v sedemdielnej druhej sezóne obľúbeného projektu televízie HBO. Svoje úlohy si v nej zopakujú už spomínaná Kidman aj jej kolegyňa Reese Witherspoon. Podľa zdrojov magazínu The Hollywood Reporter by sa v novej sezóne mali objaviť aj rodičia Bonnie Carlson, ktorú stvárnila Zoë Kravitz.

Andrea Arnold sa ujme réžie

Mary Louise "Meryl" Streep



si počas bohatej kariéry na konto pripísala tri Oscary za herecké výkony v snímkach Kramerová verzus Kramer (1979), Sophiina voľba (1982) a Železná lady (2011).



na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied ju okrem toho nominovali aj za filmy Lovec jeleňov (1978), Francúzova milenka (1981), Silkwoodová (1983), Spomienky z Afriky (1985), Zlá zelina (1987), Výkrik do tmy (1988), Pohľadnice z Hollywoodu (1990), Madisonské mosty (1995), Jediná správna vec (1998), Hudba môjho srdca (1999), Adaptácia (2002), Diabol nosí Pradu (2006), Pochybnosti (2008), Julie & Julia (2009), Blízko od seba (2013), Príbehy z lesov (2014), Božská Florence (2016) a The Post: Aféra v Pentagone (2017).



okrem toho získala osem Zlatých glóbusov, pričom vlani jej počas ceremoniálu udelili Cenu Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo. Podarilo sa jej získať aj tri ceny Primetime Emmy a dve ceny BAFTA.





K projektu sa vráti aj tvorca David E. Kelley, ktorý už napísal scenár pre všetkých nových sedem epizód čiastočne inšpirovaných románom Veľké malé klamstvá (2014) autorky Liane Moriarty, ktorá sa na sérii podieľa ako producentka. Andrea Arnold sa ujme réžie. Kidman aj Witherspoon sa na projekte budú opäť podieľať ako výkonné producentky.Seriál Veľké malé klamstvá sleduje skupinku matiek a ich rodín v kalifornskom Monterey na pozadí udalostí vedúcich k vražde v miestnej škole. Druhá sezóna projektu, ktorý mal byť pôvodne minisériou, sa podľa HBO zameria na "zhubnosť lží, trvácnosť priateľstiev, krehkosť manželstiev a krutosť rozumného rodičovstva".V prvej sezóne sa okrem Kidman, Witherspoon, Skarsgarda a Kravitz, predstavili aj Laura Dern, Shailene Woodley, Adam Scott či James Tupper. Seriál sa teší diváckej obľube aj pozitívnemu hodnoteniu kritikov, na konto si pripísal osem cien Primetime Emmy a štyri Zlaté glóbusy.Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com a archívu agentúry SITA.