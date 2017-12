Mesačník Naša Senica vychádza už štyridsať rokov

Na ilustračnej snímke neskorobarokový kaštieľ v Senici. Foto: TASR - Milan Soukup Foto: TASR - Milan Soukup

Senica 25. decembra (TASR) – Mesačník Naša Senica oslavuje v závere roka štyridsaťročnicu. Jeho cieľovou skupinou sú obyvatelia Senice, medzi ktorými je veľmi obľúbený. Od vzniku až doteraz ho zastrešuje tamojší mestský úrad, 37 rokov je vedúcou redaktorkou časopisu Viera Barošková.Ako všetky periodiká, aj Naša Senica prešla rôznymi štádiami vývoja. Vo svojom prvom čísle v septembri 1977 si dala za cieľ informovať o kultúrno-spoločenských podujatiach, o významných výročiach a udalostiach, o práci organizácií, škôl a podnikov. To všetko spĺňa aj po 40 rokoch, až na jedno - o činnosti straníckych orgánov už nepíše. Priestor však dostávajú informácie o práci mestského úradu, prináša články o zámeroch mesta i uskutočnených projektoch, o osobnostiach Senice. Aktuálne vychádza v náklade 4500 kusov.Noviny sú bezplatné a Seničania ich nachádzajú na viacerých odberných miestach – na mestskom úrade, v knižnici, v novinových stánkoch, školách, teraz už aj v digitalizovanej podobe na webovej stránke mesta. Podľa Baroškovej má za štyri desaťročia Naša Senica rozsah do 9000 stránok. Mesačník mal v rokoch 1991 až 1993 prestávku, po nej sa mesto ho rozhodlo opäť vydávať, a to najskôr v dvojmesačnej periodicite, no čoskoro sa vrátilo k mesačnej.uviedla šéfredaktorka Našej Senice. Súčasný náklad záujmu obyvateľov mesta nezodpovedá, dopyt je oveľa vyšší ako počet výtlačkov, ktoré majú k dispozícii.