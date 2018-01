Mesežnikov: EÚ na Ukrajine záleží, Rusko jej chce zabrániť v reforme

Na archívnej snímke Grigorij Mesežnikov Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. januára (TASR) – Európska únia (EÚ) otvorila Ukrajine náruč, Rusko sa snaží tejto krajine v účasti na integrácii zabrániť. V rozhovore pre TASR to uviedol slovenský politológ Grigorij Mesežnikov, prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO).Súčasnú situáciu na Ukrajine vníma z dvoch hľadísk. Jedným z nich je podľa neho snaha posilniť nezávislú ukrajinskú štátnosť a začleniť sa do spoločenstva demokratických štátov.vyhlásil politológ a podotkol, že s integračným procesom súvisí mnoho zmien, ktoré na Ukrajine prebiehajú.Situáciu na Ukrajine podľa odborníka však negatívne ovplyvňuje stále intenzívne operovanie Kremľa.vysvetlil politológ. Ak by boli reformy úspešné, mohli by podľa neho motivovať opozičné sily v Rusku a ukázať im, že sa dá robiť reformy aj s dedičstvom, ktoré majú obe krajiny ešte z čias Sovietskeho zväzu.Odborník ďalej ozrejmil, že medzi spôsoby ruského zasahovania do záležitostí Ukrajiny patria aj:. Spresnil tiež, že pojem separatisti je podľa jeho názoru relatívny, pretožeNa druhej strane prezident IVO zdôraznil, že Ukrajina v súčasnosti stále dostáva silnú podporu zo Západu.poznamenal Mesežnikov.Podobný typ takejto silnej politickej podpory žiadna z krajín, ktorá chcela vstúpiť do EÚ, podľa neho v takejto podobe nedostala.dodal Mesežnikov.