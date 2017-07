Mesiac autorského čítania s ďalšími prekvapeniami

Foto: Knižnice pre mládež mesta Košice Foto: Knižnice pre mládež mesta Košice

Košice 24. júla (OTS) - Každý deň v týždni, vždy so začiatkom o 18.00 hodine v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice, v LitParku na Kukučínovej 2 na Vás čakajú jeho usporiadatelia, ktorí zároveň avizujú, že zásoba literárnych delikates zo štyroch krajín sa nevyčerpala. Ich bohatá ponuka potrvá až do 3. augusta 2017.Gruzínska poetka Diana Anfimiadi povedala, že národy sa najlepšie spoznávajú prostredníctvom kuchyne a umenia. O tom sa mohli presvedčiť návštevníci festivalu Mesiac autorského čítania v Košiciach, ktorí už mali možnosť spoznať viacerých výnimočných autorov. „“, hovorí a hosťoch, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice. Okrem klasickej gruzínčiny zaznela aj poézia napísaná v dialekte. „Počas druhej desiatky festivalových večerov si publikum rovnako pochutilo na skvelých rozhovoroch s finalistami Anasoft litery, Silvestrom Lavríkom a Ondrejom Štefánikom. „“ Síce už s chýbajúcim členom Ivanom Laučíkom, ktorého si však nezabudli pripomenúť niekoľkými citáciami. „“ Zaujala poviedka Oleksija Čupu (UA) Good bye, Lenin, ktorá v Košiciach pobavila a vo Ľvove vyvolala živú diskusiu.Zdalo by sa, že zoznam dobrých, ba skvelých literátov sa počas dvadsiatich doterajších dní pomaly vyčerpal. Pravdou je, že ich zostalo dostatočne veľa, aby svojmu publiku pripravilo ešte aj dobrý zákusok. „“, informuje. „Čítačky Mesiaca autorského čítania prebiehajú každý deň od 18.00 hodiny v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice, v LitParku na Kukučínovej 2. „Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.