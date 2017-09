Mesiac o srdcových témach opäť upozorňuje na srdcovocievne ochorenia

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 12. septembra (TASR) - Vysokým krvným tlakom bude pravdepodobne trpieť každý, kto sa dožije dostatočne vysokého veku. Hoci nebolí, môže viesť k radu zdravotných problémov a skončiť sa infarktom, cievnou mozgovou príhodou či zlyhaním srdca. Kampaň MOST (Mesiac O Srdcových Témach) preto upozorňuje na najvážnejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení, možnosti prevencie aj liečby. Odborníci apelujú na ľudí, aby poznali svoje hodnoty krvného tlaku, cholesterolu i cukru.povedala Ivana Šoóšová, novozvolená správkyňa Slovenskej nadácie srdca a primárka ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) Bratislava. Vysokým krvným tlakom trpí takmer každý druhý dospelý Slovák. Najčastejšou chybou, ktorú robia pacienti s hypertenziou, je, že nedodržiavajú liečbu tak, ako im ju naordinoval lekár.Jedným z výsledkov hypertenzie môže byť srdcové zlyhávanie, pod ktorého vznik sa podpisujú aj iné ochorenia srdca, ku ktorým tiež prispieva vysoký krvný tlak. Je preto dôležité kontrolovať prvotné kardiovaskulárne ochorenia a rizikové faktory. Rovnako netreba podceňovať prvotné príznaky ako dýchavičnosť či horší fyzický výkon. Nemusia byť vôbec príznakmi starnutia, upozornila Eva Goncalvesová, primárka oddelenia pre zlyhávanie a transplantáciu srdca NÚSCH. Ďalšími príznakmi sú strata chuti do jedla, náhly nárast hmotnosti, opúchanie členkov, nôh či brucha alebo aj frekvencia močenia.Kontrolu rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení spolu s prevenciou a režimovými opatreniami sa snaží spojiť 11. ročník kampane MOST, na ktorej participujú pacienti a odborníci z Únie pre zdravšie srdce, Slovenskej nadácie srdca a Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS).povedal prezident SKS Robert Hatala - prednosta kardiologickej kliniky NÚSCH.V rámci kampane, ktorú podporuje Všeobecná zdravotná poisťovňa, sa uskutoční Beh zdravia, ktorý symbolicky prepojí Bratislavu s Košicami a pripomenie dôležitosť pohybu. Štart bude 6. októbra o 17.00 hodine spred OC Eurovea v Bratislave. Pokračovať bude štartom 7. októbra o 17.00 hodine pri košickom jazere. Na trate po Slovensku tiež počas septembra vyrazili Vlaky zdravia, kde záujemcom zmerajú krvný tlak, cholesterol, cukor a srdcový rytmus.Merania budú aj na vlakových staniciach v Bratislave, Zvolene a Košiciach, ako aj v 249 lekárňach Dr. Max po celom Slovensku (22. septembra). Okrem toho, že si ľudia môžu nechať skontrolovať svoje hodnoty, získajú aj informácie o prevencii kardiovaskulárnych ochorení a možnostiach liečby. Informačné brožúrky sú k dispozícii bezplatne. Rovnako sa ľudia môžu naučiť, ako zachrániť život v prípade infarktu a zastavenia krvného obehu. Všetky informácie o kampani aj kardiovaskulárnych ochoreniach možno nájsť na weboch www.presrdce.eu a www.tvojesrdce.sk.