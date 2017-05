Messi alebo Ronaldo? Toto sú najlepší kanonieri Ligy majstrov

Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY PO SEMIFINÁLOVEJ FÁZE LM 2016/2017:



najlepší strelci:

11 gólov - Lionel Messi (FC Barcelona)

10 gólov - Cristian Ronaldo (Real Madrid)

8 gólov - Edinson Cavani (Paríž St. Germain), Robert Lewandowski (Bayern Mníchov)

7 gólov - Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)



najviac asistencií:

8 - Neymar (FC Barcelona)

6 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 5 - Ousmane Dembele (Borussia Dortmund)



strely na bránku:

25 - Ronaldo

17 - Karim Benzema (Real Madrid), Gonzalo Higuain (Juventus Turín)

16 - Aubameyang



strely mimo bránky:

24 - Ronaldo

17 - Lewandowski 16 - Messi



celkový počet prihrávok:

889 - Koke (Atletico Madrid)

847 - Gabi (Atletico Madrid)

812 - Julian Weigl (Borussia Dortmund)



najviac faulovaní:

32 - Neymar

28 - Paulo Dybala (Juventus Turín)

27 - Jonathan Cafu (Ludogorec Razgrad)



najviac faulujúci:

21 - Ljubomir Fejsa (Benfica Lisabon), Arturo Vidal (Bayern Mníchov)

20 - Dani Alves (Juventus Turín), Fabinho (AS Monaco)

19 - Franco Vazquez (FC Sevilla), Aleksandr Gackan (FK Rostov)



najviac žltých kariet:

5 - Marco Verratti (Paríž St. Germain), Neymar

4 - Fabinho, Fernandinho, Gabi, Vincent Aboubakar (Besiktas Istanbul), Ivan Rakitič (FC Barcelona), Vidal, Jemerson (AS Monaco)



TÍMOVÉ ŠTATISTIKY:

32 - Real Madrid

28 - Borussia Dortmund

27 - Bayern Mníchov 26 - FC Barcelona najviac inkasovaných gólov: 24 - Legia Varšava 20 - AS Monaco

17 - Real Madrid

16 - Arsenal Londýn, Manchester City, Celtic Glasgow, Borussia Dortmund



strely:

226 - Real Madrid

153 - Borussia Dortmund

188 - Bayern Mníchov



strely na bránku:

89 - Real Madrid

71 - Bayern Mníchov, Borussia Dortmund 51 - FC Barcelona strely mimo bránku: 81 - Real Madrid

71 - Bayern Mníchov

61 - Juventus Turín



najviac rohov:

78 - Real Madrid

75 - Bayern Mníchov

66 - SSC Neapol



najviac faulovaní:

169 - Real Madrid

166 - Juventus Turín

140 - AS Monaco



najviac faulujúci:

167 - Juventus Turín

143 - AS Monaco

126 - Benfica Lisabon

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 11. mája (TASR) - Lionel Messi je aj po semifinálovej fáze najlepší kanonier futbalovej Ligy majstrov 2016/2017. Argentínčan strelil za Barcelonu jedenásť gólov, v tesnom závere za ním je Cristiano Ronaldo z Realu Madrid. Vďaka hetriku do siete Atletica Madrid v úvodnom semifinálovom dueli má na konte desať presných zásahov.Portugalčan si môže svoju streleckú bilanciu ešte vylepšiť v cardiffskom finále, v ktorom sa "biely balet" 3. júna stretne s Juventusom Turín. Najviac asistencií (8) si pripísal Barcelončan Neymar, Ronaldo naservíroval spoluhráčom šesť gólov a Ousmane Dembele z Borussie Dortmund päť. V tímových štatistikách strelených gólov figuruje na čele Real (32). Najčastejšie, 24-krát inkasovala Legia Varšava.