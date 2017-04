Messi dvoma gólmi rozhodol El Clasico, Barcelona vyhrala v Madride

Hráč Barcelony Lionel Messi (vľavo) oslavuje so spoluhráčom Luisom Suarez of, archívna snímka. Foto: TASR/AP Hráč Barcelony Lionel Messi (vľavo) oslavuje so spoluhráčom Luisom Suarez of, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Madrid 23. apríla (TASR) - V nedeľňajšom El Clasico v 33. kole španielskej La Ligy prehral domáci Real Madrid s FC Barcelonou 2:3. O triumfe Kataláncov rozhodol v nadstavenom čase druhým gólom v stretnutí argentínsky útočník Lionel Messi. Barcelona sa dostala na čelo tabuľky pred druhý Real, obaja majú na konte 75 bodov. "Biely balet" má ale stále dohrávaný zápas so Celtou Vigo k dobru. Do konca súťaže zostáva päť kôl.





Hostia na Santiago Bernabeu hrali bez suspendovaného Neymara, domáci nastúpili aj s krídelníkom Garethom Baleom, ktorý ale ešte v na konci prvého polčasu musel striedať pre zdravotné problémy. Real bol na začiatku aktívny, ale skóre mohol otvoriť v 11. minúte Luis Suarez, jeho strela tesne minula ľavú žrď. A tak mohli udrieť domáci, Cristiano Ronaldo v 20. minúte prudko zakončil a Marc-Andre ter Stegen s námahou skrotil jeho projektil. Gólovo udrelo v 28. minúte, keď ter Stegenom vyboxovanú loptu po rohu do ofsajdovej pozície na Sergia Ramosa poslal Marcelo a strelu kapitána Realu do žrde dorazil do prázdnej brány Casemiro. "Barca" odpovedala vyrovnaním už o 5 minút, keď skvelú akciu predviedol Lionel Messi. Narazil si s Ivanom Rakitičom, do pozície štatistov vystavil Carvajala i Nacha a podstrelom nedal šancu brankárovi Keylorovi Navasovi. V nadstavenom čase ešte mohol na zadnej tyčke doraziť Messi, ale tesne minul.V druhom dejstve ako prvý zahrozil ľavačkou Toni Kroos, brankár hostí bol na mieste. Stav sa mohol meniť v 54. minúte, hlavičku Karima Benzemu po Marcelovom centri ale výborne reflexívne vyrazil ter Stegen. Na druhej strane pri veľkej šanci Alcacera zachránil reflexívne nohou Navas a kostarický brankár sa vyznamenal aj pri hlavičke Piqueho po rohu. Oba tímy potvrdzovali extratriedu a rodili sa dobré šance. V 67. minúte dal Asensio krížnu prihrávku Cristianovi Ronaldovi trošku dozadu a ten bránu prestrelil. Okamžite mohol po výbornej Iniestovej prihrávke za obranu skórovať Suarez, ale Navas opäť predviedol excelentný zákrok. Ale v 73. minúte už nemal nárok na perfektný obstrel na vzdialenejšiu tyč Rakitiča, ku ktorému sa na hranici šestnástky dostala odrazená lopta, pričom Chorvát si ešte vylepšil palebnú pozíciu šikovným zaseknutím Kroosa. Nádeje domácich otočiť priebeh utrpeli tvrdý úder v 77. minúte, keď po zákroku na Messiho dostal priamo červenú kartu kapitán Ramos. O tri minúty ich mohol potrestať Pique, v strede šestnástky bol úplne sám, ale Navas opäť spoluhráčov pri jeho strele zachránil výborným zákrokom. Napriek oslabeniu v 86. minúte krátko po príchode na ihrisko za Benzemu vyrovnal James Rodriguez nekompromisným zakončením po presnom centri Marcela. Ani to ale nebolo všetko a rozuzlenie priniesla tretia minúta nadstaveného času, keď druhým gólom v zápase rozhodol o triumfe hostí Messi presným zakončením k pravej žrdi.Góly: 28. Casemiro, 86. J. Rodriguez - 33. a 90.+3 Messi, 73. Rakitič, ŽK: Casemiro, Kovačič - Umtiti, Messi, ČK: 77. Ramos (Real), rozhodoval: Hernandez (Šp.), 81.044 divákovzostavy a striedania:Real Madrid: Navas - Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo - Casemiro (70. Kovačič), Modrič, Kroos - Bale (39. Asensio), Benzema (82. J. Rodriguez), C. RonaldoFC Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Rakitič, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez, Alcacer (70. Gomes)

Súhrn výsledkov nedeľňajších stretnutí 33. kola najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Ligy:

San Sebastián - La Coruňa 1:0 (1:0)

Celta Vigo - Betis Sevilla 0:1 (0:0)

Las Palmas - Alavés 1:1 (1:0)

Real Madrid - FC Barcelona 2:3 (1:1)

Tabuľka:

28. Willian José54. Brasanac44. K.-P. Boateng - 61. Ibai,: 87. Livaja (Las Palmas)28. Casemiro, 85. J. Rodríguez - 33. a 90.+ Messi, 73. Rakitič,: 77. Sergio Ramos (Real Madrid) za faul1. FC Barcelona 33 23 6 4 94:32 752. Real Madrid 32 23 6 3 84:36 753. Atlético Madrid 33 20 8 5 60:24 684. FC Sevilla 33 19 8 6 58:39 655. Villarreal 33 16 9 8 48:27 576. San Sebastián 33 17 4 12 49:45 557. Bilbao 32 16 5 11 45:37 538. Eibar 32 14 8 10 52:44 509. Espanyol 33 13 10 10 44:43 4910. Celta Vigo 32 13 5 14 48:52 4411. Alavés 33 11 11 11 32:40 4412. Valencia 33 11 7 15 47:56 4013. Las Palmas 33 10 9 14 52:58 3914. Betis Sevilla 33 10 7 16 36:51 3715. Málaga 33 9 9 15 38:49 3616. La Coruňa 33 7 10 16 35:51 3117. Leganés 33 6 9 18 27:51 2718. Gijón 33 5 8 20 36:66 2319. Granada 33 4 8 21 27:70 2020. Osasuna 33 3 9 21 34:75 18