Messi režíroval triumf Barcelony, Allegri: Dali sme mu veľa priestoru

Barcelona 13. septembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvládli vstup do nového ročníka Ligy majstrov a po jednoznačnej výhre 3:0 proti poslednému finalistovi Juventusu Turín ukázali, že aj v tejto sezóne mieria v najprestížnejšej klubovej súťaži za najvyššími métami. Režisérsku taktovku v zápase si zobral opäť do rúk Lionel Messi, ktorý sa dvomi gólmi priblížil k méte 100 presných zásahov v LM. Navyše, konečne ukoristil aj skalp talianskeho brankára Gianluigiho Buffona.Legendárny brankár Juventusu nedovolil Messimu skórovať v ich troch predchádzajúcich vzájomných stretnutiach vrátane vlaňajšieho dvojzápasu štvrťfinále LM, v ktorom taliansky klub vyhral dokopy 3:0. Kapitán Barcelony v utorok trafil hneď dvakrát a zohral veľkú úlohu aj pri treťom góle. Dokopy má na konte už 96 gólov v LM a 99 v európskych pohároch.sťažoval sa po stretnutí tréner Juventusu Massimiliano Allegri.Barcelona až na pár momentov dominovala v celom zápase, ktorý nemal v prvom polčase vysoké tempo. V samom závere sa domáci dočkali. Messi sa po narážačke s Luisom Suarezom dostal na hranicu šestnástky a strelou ľavačkou pomedzi nohy Mehdiho Benatiu k pravej žrdi otvoril skóre. V 56. minúte pridal druhý gól po zblokovanom Messiho centri Ivan Rakitič. V 69. minúte po rýchlej kontre pridal sám tretí gól, keď sa prešmykol okolo dvoch obrancov a opäť ľavačkou nedal Buffonovi šancu. Najlepší strelec Barcelony v histórii dal už osem gólov v šiestich dueloch tejto sezóny.povedal tréner Barcy Ernesto Valverde pre oficiálnu klubovú stránku.Messi mal aj menší kontroverzný moment, keď sa v 54. minúte po faule dožadoval trestu pre protihráča, no svojimi gestami a potľapkaním rozhodcu po ramene si žltú kartu vyslúžil sám.povedal Ivan Rakitič. Prvý zápas v katalánskom drese v LM absolvoval Ousmane Dembélé.povedal na jeho adresu Valverde.Juventusu v utorok chýbali zranení obranca Giorgio Chiellini, stredopoliar Sami Khedira a útočník Mario Mandžukič. Juan Cuadrado nemohol hrať pre trest. Taliansky šampión navyše prišiel v prvom polčase aj o obrancu Mattiu De Sciglia.povedal Allegri.