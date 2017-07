Messi sa dohodol s Barcelonou na predĺžení kontraktu. Do roku 2021

Lionel Messi Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 5. júla (TASR) - Argentínsky futbalový útočník Lionel Messi predĺži kontrakt s FC Barcelona do júna 2021.Päťnásobný víťaz Zlatej lopty strávil celú profesionálnu kariéru v drese katalánskeho veľkoklubu, do ktorého prišiel z rodnej krajiny, keď mal 13 rokov. "Klub je veľmi šťastný z predĺženia zmluvy i z lojality Messiho, najlepšieho hráča histórie, ktorý odohral celú kariéru na Camp Nou a klub priviedol k mimoriadnemu úspechu. Takému, aký sa vo svete futbalu predtým nevidel," píše sa v stanovisku klubu.Tridsaťročný Messi by mal spečatiť kontrakt po návrate z dovolenky na predsezónnom kempe, ktorý odštartuje 15. júla.