Messi uspel s odvolaním: Reprezentačný trest už neplatí, može hrať

Argentínsky futbalista Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 5. mája (TASR) - Argentínsky futbalový útočník Lionel Messi uspel so svojím odvolaním voči štvorzápasovému dištancu, ktorý mu za verbálnu urážku asistenta rozhodcu udelila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). V piatok mu zrušili zákaz štartu na zostávajúce tri stretnutia z trestu.Messi si už odkrútil stopku na prvý zo štyroch duelov, keď nehral pri marcovej prehre Argentíny v Bolívii 0:2. Na ďalší kvalifikačný zápas MS 2018 31. augusta proti Uruguaju však už môže nastúpiť.Hviezdny útočník FC Barcelona dostal trest za previnenie v kvalifikačnom zápase MS 2018 proti Čile. Usvedčilo ho video, keďže rozhodcovia do zápisu incident písomne neuviedli. Odvolacia komisia však uviedla, že dôkazy neboli dostatočné.Argentíne patrí v desaťčlennej skupine juhoamerickej časti kvalifikácie piate miesto, pričom ju ešte čakajú štyri zápasy. Prvé štyri tímy si zabezpečia priamu účasť na šampionáte v Rusku, piaty postúpi do interkontinentálnej baráže s tímom z Oceánie. Informovala agentúra AP.