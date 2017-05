Messi získal Zlatú kopačku pre najlepšieho kanoniera v Európe

Lionel Messi, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zlatá kopačka 2016/2017:

1. Lionel Messi (FC Barcelona) 74 bodov (37 gólov x 2 - koeficient súťaže)

2. Bas Dost (Sporting Lisbon) 68 (34x2)

3. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 62 (31x2)

4. Robert Lewandowski (Bayern Mníchov) 60 (30x2)

5. Harry Kane (Tottenham Hotspur) 58 (29x2)

Edin Džeko (AS Rím) 58 (29x2)

Luis Suarez (FC Barcelona) 58 (29x2)

8. Dries Mertens (SSC Neapol) 56 (28x2)

9. Edinson Cavani (Paríž Saint-Germain) 52.5 (35x1,5)

10. Andrea Belotti (FC Turín) 52 (26x2)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 29. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca v európskych súťažiach. Ofenzívny hráč FC Barcelona nastrieľal v uplynulej sezóne španielskej La Ligy 37 gólov. Pre Messiho to bolo štvrté ocenenie pre top kanoniera v kariére, čím sa vyrovnal Portugalčanovi Cristianovi Ronaldovi.Druhý v prestížnom rebríčku skončil Bas Dost. Holandský útočník v službách Sportingu Lisabon zaznamenal v poslednom zápase sezóny proti Chavesu hetrik a celkovo nastrieľal v portugalskej Primeira Lige 34 gólov. Na treťom mieste sa s 31 presnými zásahmi umiestnil najlepší strelec nemeckej Bundesligy Pierre-Emerick Aubameyang z Borussie Dortmund. Viac gólov ako Aubameyang strelil Edinson Cavani z Paríža Saint-Germain (35), ale koeficient francúzskej Ligue 1 je v porovnaní s ostatnými elitnými európskymi ligami len trojštvrtinový.Prvú desiatku top kanonierov ďalej doplnili Robert Lewandowski z Bayernu Mníchov (30 gólov), Harry Kane z Tottenhamu Hotspur (29), Edin Džeko z AS Rím (29), Luis Suarez z FC Barcelona (29), Dries Mertens z SSC Neapol (28) a Andrea Belotti z FC Turín. Cavani sa umiestnil na deviatom mieste (52,5 bodu).Messi predtým vyhral Zlatú kopačku v rokoch 2010, 2012 a 2013. Doterajším osamoteným rekordérom bol Ronaldo so štyrmi primátmi (2008, 2011, 2014, 2015).