Mestá a obce môžu začať vyberať poplatok za rozvoj

Ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Halász Foto: TASR - Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Mestá a obce na Slovensku môžu od roku 2017 spoplatniť výstavbu na svojom území. Umožňuje im to zákon o miestnom poplatku za rozvoj z dielne poslancov Národnej rady SR Igora Chomu a Richarda Rašiho (obaja Smer-SD), ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra. Parlament však schválil jeho novelu, ktorá oddnes upravuje pravidlá pre vyberanie poplatku.Trojica poslancov koaličného Mosta-Híd Gábor Gál, Peter Antal a Péter Vörös presadila, že na rozdiel od pôvodného znenia zákona sa poplatok za rozvoj nebude vzťahovať na zateplenie bytového domu či údržbu stavby. Zároveň sa nebude týkať stavieb slúžiacich na športové účely, ako sú športové haly, zimné či futbalové štadióny, ani skleníkov do stanovenej výmery.Poplatok sa však bude podľa novely uhrádzať aj za stavbu rodinného domu s podlahovou plochou do 150 m2, s čím zákon pôvodne nepočítal. Rovnako budú spoplatnené dodatočne legalizované stavby, na ktoré predtým nebolo vydané stavebné povolenie. Zavádza sa tiež takzvaná odpočítateľná položka v rozlohe 60 m2, ktorou sa zníži výmera podlahovej plochy jednoúčelovej stavby. V prípade viacúčelovej stavby sa takto zníži plocha s najväčším podielom na celkovej ploche stavby.Poplatok za rozvoj môže obec dobrovoľne zaviesť vlastným všeobecne záväzným nariadením. Autori mu pripisujú tri funkcie, a to príjmovú, rozvojovú a protikorupčnú. Jednak bude tento poplatok príjmom obce, slúžiť bude ako jeden zo zdrojov na vybudovanie sociálnej a technickej infraštruktúry potrebnej pre stavebný rozvoj a zároveň má obmedziť ochotu zúčastnených stránna rôznych plneniach.Príjem z poplatku môžu samosprávy použiť ako kapitálové výdavky v prípade výstavby škôl a škôlok, športovísk, kultúrnych a zdravotníckych zariadení, ale aj na výstavbu dopravnej infraštruktúry, rozširovanie a údržbu verejnej zelene.Vplyv na výšku poplatku budú mať údaje zo stavebného povolenia, ktoré bolo vydané stavebníkovi. Platiť sa bude jednorazovo, sadzbu si určí obec a pre jednotlivé časti jej územia môže byť rôzna. Zákon stanovuje minimálnu (10 eur) a maximálnu (35 eur) výšku poplatku za každý, aj začatý štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Správu poplatku bude vykonávať obec, v Bratislave jednotlivé mestské časti.Okrem zmien ustanovených novelou sa poplatok nebude vzťahovať na stavby sociálnej a technickej infraštruktúry, drobné stavby či stavebné práce v rámci odstraňovania porúch a havarijných stavov. Jeho predmetom nie sú ani stavby slúžiace na sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu a stavby slúžiace na obranu štátu.