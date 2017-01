Mestá na Liptove ponúkajú bezdomovcom v mrazivých dňoch pomoc

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer

Liptovský Mikuláš 9. januára (TASR) - Všetky tri liptovské mestá - Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok ponúkajú ľuďom bez strechy nad hlavou pomocnú ruku, zvlášť počas mimoriadne mrazivých dní, ktoré na Slovensku v súčasnosti prevládajú. Nocľahárne a útulky prichýlia všetkých, ktorí požiadajú o pomoc.Liptovskomikulášska radnica predĺžila v týchto dňoch otváracie hodiny nocľahárne v mestskom Komunitnom centre v Hlbokom. Bezdomovci v nej môžu stráviť čas od 16.00 do 10.00 h, naraz v nej môže prebývať osem mužov a štyri ženy. "V tomto doslova arktickom období sa kapacita nocľahárne naplnila. Postaviť vedľa centra poľný stan tak ako v minulom roku, nie je momentálne možné, pretože by sa nedal dostatočne vykúriť. Navyše vlani bol málo využívaný," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková. Bezdomovcov nad rámec kapacity nocľahárne podľa nej prichýli Slovenský Červený kríž v ubytovni na Nábreží, v súčasnosti sa takto starajú o päť ľudí.Väčšina bezdomovcov v Ružomberku o pomoc nežiada ani počas veľkých mrazov. V tamojšom útulku sa nachádza 15 lôžok, no ani tie nie sú plne obsadené. "Momentálne je tam ubytovaných 14 klientov, uplynulý víkend prišli do zariadenia prenocovať ďalší traja. V prípade väčšieho záujmu vieme zabezpečiť priestory aj v ubytovni v Štiavničke, no skutočnosť je taká, že nie všetci bezdomovci majú o túto možnosť záujem," skonštatoval asistent primátora Michal Praženica.V najmenšom meste v regióne, v Liptovskom Hrádku, majú podľa primátora Branislava Trégera len dvoch ľudí bez stáleho prístrešia, no aj tí majú kde prečkať chladné dni. "Sú v teple, chodíme ich pravidelne kontrolovať," doplnil Tréger.